Fraude Esotérico: Extorsionadores Amenazan Revelar 'Amarres'

Alertan sobre un nuevo fraude donde supuestos guías espirituales o tarotistas, que se anuncian por internet, podrían tratarse de extorsionadores.

A través de internet y redes sociales se anuncian bajo la promesa de mejorar su suerte, leer el futuro, o incluso mantener a la pareja por medio de un "amarre amoroso".

Una vez que obtienen información personal de sus clientes, la usan para buscar un beneficio económico a través de la extorsión.

Salvador Guerrero Chiprés, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública CDMX, señaló:

Esta persona me llevó a hacer una limpia, accedí a pagar lo que me pedía, después me volvió a pedir dinero porque necesitaba otras cosas y después como yo había mandado foto de mí y de mi pareja, yo decidí ya no pagarle. Me dijo que quería que fuera a un panteón, tampoco era tanto lo que yo quería