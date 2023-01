Como parte de la continua transformación de N+ para seguir en la vanguardia de las noticias en la televisión abierta, llega Por las Mañanas, un nuevo programa matutino encabezado por Genaro Lozano que se transmitirá de lunes a viernes desde las 08:00 horas por Las Estrellas.

Este nuevo espacio será una revista informativa útil, con énfasis en los hechos políticos y sociales más importantes de México y el mundo.

Internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, Genaro Lozano se ha convertido en uno de los líderes de opinión más destacados por su singular perspectiva sobre hechos políticos y sociales.

Cuenta con más de una década de destacada trayectoria en los medios nacionale e internacionales. En televisión ha sido titular del noticiero Hora21; conductor de las mesas de debate Punto y Contrapunto y Sin Filtro, de Foro Global en FOROtv y del programa Antes de Acostarnos en N+ Media. En prensa escrita colabora regularmente con ensayos y análisis en The Washington Post y Americas Quarterly.

Ha entrevistado a la activista y Nobel de la Paz Malala Yousafzai; a Peter Mauer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y a líderes globales como Edna Solberg, Primera Ministra de Noruega; Leopoldo López, líder opositor venezolano, y a Jill Stein, candidata del Partido Verde a la Presidencia de Estados Unidos.

En la sociedad civil, Lozano se desempeña como consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX) y del Instituto Ría, para una política de drogas basada en la justicia social. También es Asambleísta Emérito en la Comisión contra la Discriminación de CDMX y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.

Con información de N+

