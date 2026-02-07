Módulos de Vacunación Sarampión CDMX: ¿Habrá Vacunas en Escuelas ante Brote de la Enfermedad?

Clara Brugada, jefa de Gobierno, afirmó que el próximo domingo iniciará la campaña de vacunación contra el sarampión en Ciudad de México (CDMX) y se darán a conocer todos los puntos a los que la población podrá ir a vacunarse contra la enfermedad.

La mandataria capitalina recordó la importancia de prevenir la enfermedad por medio de la vacunación y adelantó que se instalarán 64 puntos en distintos medios de transporte, además de más de 300 en centros de salud.

Mediante el mensaje a medios detalló que cada una de las 16 alcaldías tendrá un módulo central de vacunación contra el sarampión, que operará hasta las 11 de la noche.

“El domingo arranca ya formalmente la campaña y les vamos a dar a conocer todos los puntos, los 64 puntos en los distintos sistemas de transporte que vamos a tener, los más de 300 puntos que están en los centros de salud y también en distintos lados”, dijo sobre la vacunación contra el sarampión.

¿Habrá Vacunas en escuelas ante Brote de la Enfermedad?

Por lo pronto no se ha informado sobre módulos de vacunación contra el sarampión en escuelas ante el brote de la enfermedad.

Y aunque las autoridades de Ciudad de México dijeron que el domingo iniciará formalmente la campaña, los puntos que hay en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, solo operarán de lunes a viernes de por la mañana y en promedio hasta las 2 de la tarde.

¿En dónde y a qué hora me puedo vacunar en el metro?

Estas son las estaciones del Metro y horarios en las que te puedes vacunar contra el sarampión:

Álvaro Obregón : e lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, en las estaciones Observatorio (Línea 1) y Barranca del Muerto (Línea 7),

: e lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, en las estaciones Observatorio (Línea 1) y Barranca del Muerto (Línea 7), Iztacalco : De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas, en las estaciones Agrícola Oriental (Línea A), Santa Anita (Líneas 4 y 8) y Coyuya (Línea 8),

: De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas, en las estaciones Agrícola Oriental (Línea A), Santa Anita (Líneas 4 y 8) y Coyuya (Línea 8), Venustiano Carranza : de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas, en Oceanía (Líneas 5 y B), Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A), Merced (Línea 1), San Lázaro (Líneas B y 1) y Candelaria (Líneas 1 y 4),

: de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas, en Oceanía (Líneas 5 y B), Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A), Merced (Línea 1), San Lázaro (Líneas B y 1) y Candelaria (Líneas 1 y 4), Tláhuac : de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas, en las estaciones Olivos, Nopalera y Tláhuac, de la Línea 12.

: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas, en las estaciones Olivos, Nopalera y Tláhuac, de la Línea 12. Cuauhtémoc : de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, en las estaciones Garibaldi (Líneas 8 y B), Morelos (Líneas 4 y B) y Lagunilla (Línea B).

: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, en las estaciones Garibaldi (Líneas 8 y B), Morelos (Líneas 4 y B) y Lagunilla (Línea B). Azcapotzalco : de 09:00 a 14:00 horas en Camarones (Línea 7) 5 y 6 de febrero; Aquiles Serdán (Línea 7) 9 y 10 de febrero; Panteones (Línea 2) 11 y 12 de febrero; y Ferrería (Línea 6) el 15 de febrero.

: de 09:00 a 14:00 horas en Camarones (Línea 7) 5 y 6 de febrero; Aquiles Serdán (Línea 7) 9 y 10 de febrero; Panteones (Línea 2) 11 y 12 de febrero; y Ferrería (Línea 6) el 15 de febrero. Gustavo A. Madero : de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas en Indios Verdes (Línea 3) del 3 al 6 de febrero; así como en Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6), Martín Carrera (Líneas 3 y 4), Potrero (Línea 3) y Lindavista (Línea 6).

: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas en Indios Verdes (Línea 3) del 3 al 6 de febrero; así como en Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6), Martín Carrera (Líneas 3 y 4), Potrero (Línea 3) y Lindavista (Línea 6). Coyoacán : de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en las estaciones Tasqueña (Línea 2) y Copilco (Línea 3).

: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en las estaciones Tasqueña (Línea 2) y Copilco (Línea 3). Miguel Hidalg o: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas en Cuatro Caminos (Línea 2) del 3 al 13 y del 16 al 20 de febrero; Tacubaya (Líneas 1, 7 y 9) del 16 al 20 de febrero; y Colegio Militar (Línea 2) del 16 al 20 de febrero, .

o: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas en Cuatro Caminos (Línea 2) del 3 al 13 y del 16 al 20 de febrero; Tacubaya (Líneas 1, 7 y 9) del 16 al 20 de febrero; y Colegio Militar (Línea 2) del 16 al 20 de febrero, . Iztapalapa: del 3 al 13 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas, en las estaciones Constitución de 1917 (Línea 8), Calle 11, Loma Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Atlalilco, Periférico Oriente y Tezonco (Línea 12); UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Aculco y Atlalilco (Línea 8); además de Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Martha (Línea A).

Recuerda que es importante vacunarse para evitar complicaciones así como la propagación de la enfermedad.

