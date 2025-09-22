¿Hay Clases el 26 de Septiembre 2025 o Darán Puente de 3 Días? SEP Revela Siguiente Feriado

Pese a que el ciclo escolar apenas inició este mes, los estudiantes mexicanos han podido gozar de algunos días libres por feriados y cambios de fechas, y ahora los padres de familia se preguntan si hay clases del 26 de septiembre 2025 o si darán puente de tres días.

Por ello, acá en N+ te explicamos qué dice el calendario escolar de la SEP 2025-2026 sobre el próximo día feriado y qué pasará este viernes en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México.

Video. Suspenden Clases en Campeche por Brote de Virus Coxsackie en Escuelas

Apenas la semana pasada, los estudiantes de educación básica tuvieron una fecha libre por las celebraciones de la Independencia de México e incluso en algunas instituciones se otorgó un puente de cuatro días, por lo que muchos se preguntaron cuándo es el próximo feriado en la SEP.

¿Hay clases el 26 de septiembre 2025?

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2025, este viernes 26 de septiembre no hay clases en preescolar, primaria y secundaria, por lo que los alumnos de educación básica podrán disfrutar de una fecha de descanso.

Esto debido a que este día, es el último viernes del mes, por lo cual se realizará el primer CTE del ciclo escolar, que es cuando los docentes y directores de la escuela se reúnen para resolver problemas que se hayan presentado en el plantel con la finalidad de optimizar los aprendizajes de los alumnos.

Noticia relacionada. ¿Cuándo es el Próximo Puente de 2025 en México? Fecha del Siguiente Fin de Semana Largo Oficial

El CTE está integrado por el director y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros, que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Estos son los CTE que se realizarán en el ciclo escolar 2025-2026:

26 de septiembre 2025

31 de octubre 2025

28 de noviembre 2025

30 de enero 2026

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

¿Cuánto dura el puente de septiembre 2025?

Debido a que el viernes 26 de septiembre no hay clases, los estudiantes sí podrán disfrutar de un puente de tres días de descanso, junto con el sábado y domingo, regresando a sus respectivos planteles el lunes 29 de septiembre 2025.

Video. SEP Investiga a Escuelas de Tamaulipas por Suspender Clases Lunes 15 de Septiembre

¿Cuándo es el próximo día feriado en la SEP?

El calendario de la SEP señala que, después del 16 de septiembre, el siguiente día feriado se celebrará hasta el lunes 17 de noviembre 2025, día de descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Este feriado estará acompañado de un 'mega puente' de cuatro días, ya que el viernes 14 de noviembre se realizará el primer registro de calificaciones, por lo cual se suspenden las clases en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

Historias recomendadas