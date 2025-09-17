Huachicol Fiscal: "Portacelis Gas and Oil", Empresa Sancionada por Defraudación a la Ley Fiscal

El primero de agosto pasado, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda suspendió del padrón de importadores de hidrocarburos a la empresa "Portacelis Gas and Oil S.A de C.V" por defraudación a la ley fiscal y aduanera. Al manipular documentos para evadir el pago de impuestos de millones de litros de diésel que cruzó de Estados Unidos a México.

"Portacelis Gas and Oil" registró en los pedimentos de importación aduanal y fichas de embarques una cantidad menor del diésel que transportó en trenes y buques tanque desde Texas a territorio mexicano.

Al existir diferencias significativas entre el peso declarado en el pedimento y el peso que el documento de transporte soporta haberse importado, se tendría que la documentación no ampara la operación realizada

El 27 de septiembre del 2024, tres días antes, de que concluyera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de Energía entregó a "Portacelis Gas and Oil" un permiso para importar 52 millones 84 mil litros de diésel, desde Estados Unidos.

En el permiso autorizado por la secretaría de Energía se calculó el valor del combustible permitido para su importación, en más de 335 millones de dólares anuales.

Portacelis Gas and Oil obtuvo permisos durante el sexenio pasado

Portacelis es una de las ocho empresas que obtuvieron permisos de importación de diésel y gasolina durante el sexenio pasado. La secretaría de Energía entregó permisos para la importación de diésel y gasolina sólo a ocho empresas:

Exxonmobil México, S.A. de C.V; Valero marketing and supply de México, S.A. de C.V; Koch Supply & Trading México, S de R.L. de C.V; Tesoro México Supply & Marketing, s. de r.l. de c.v; Shell México, S.A de C.V; Alveg distribución Química, S.A. de C.V; Ingemar, S.A. de C.V; Portacelis Gas and Oil, S.A de C.V.

Entre 2019 y 2022, el gobierno federal canceló docenas de permisos a empresas nacionales y extranjeras para importar gasolina y diésel, que habían sido otorgados antes del 2018... Ese año había más de 800 permisos con vigencia de uno, cinco y 20 años.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en conferencia mañanera del 27 mayo 2022

Entregaron... tres días antes de que yo tomara posesión permisos para importar gasolinas, diésel//estamos revisando porque ¿cómo dieron esos permisos? si no hubo corrupción, pues son legales y hay que respetarlos; pero si hubo corrupción, pues no y se tienen que abrir investigaciones.

Portacelis Gas and Oil se constituyó en Tabasco

Portacelis Gas and Oil se constituyó en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto del 2024. La crearon 52 días antes de obtener el permiso de la secretaría de Energía para la importación de millones de litros de diésel sin tener infraestructura ni experiencia ni trayectoria en el sector energético.

Fue fundada por Miguel Ángel Aparicio Vicente, María Guadalupe León Aparicio y Juan Carlos de la Cruz Murillo. Estas personas tienen en común que son familiares y socios de Jorge Amílcar Olán Aparicio, en otras empresas de otros rubros que recibieron contratos millonarios del gobierno para la compra de medicamentos y materiales de curación, durante la pasada administración:

Romedic, S.A de C.V

Poyago S.A de C.V

Inmobiliaria e infraestructura Portacelis s.a de c.v

Portacelis oc, S.A de C.V.

También vendieron balastro al Tren Maya y participaron en la construcción de la Refinería de Dos Bocas.

Empresa aparece en Internet con imágenes hechas con IA

La empresa no aparece en los domicilios fiscales que registró en Villahermosa: Avenida de los ríos 216, local 1-b, fraccionamiento los ríos y cerrada niebla 216, Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco.

Portacelis solo aparece en internet mostrando imágenes de la industria petrolera, hechas con inteligencia artificial.

Mientras que Juan Carlos de la Cruz Murillo, socio y administrador de "Portacelis Gas and Oil" registró como su domicilio particular una humilde vivienda de la calle Constancio Valenzuela número 21, en la colonia Centro, del municipio de Cárdenas, Tabasco.

