Lluvias Fuertes Impactarán Mañana, 14 de Mayo a México| Lista de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico provocarán lluvias y chubascos en al menos 20 estados del país.

De acuerdo con el pronóstico, para este juves 14 de mayo, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en entidades del norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México.

Las lluvias más importantes se esperan en la Península de Yucatán y en estados del sureste del país, donde podrían registrarse precipitaciones fuertes durante la tarde y noche.

Para el viernes, las condiciones se mantendrán similares, con pronóstico de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Ante este panorama, el SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, inundaciones y caída de ramas o árboles.

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Clima para el jueves 15 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chiapas (norte), Tabasco (sur), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos: Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Yucatán.

Lluvias aislada: Nayarit, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

Clima para el viernes 15 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Durango, Querétaro, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

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