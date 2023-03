INAI, en Última Sesión, Aprueba Controversia contra Plan B

El pleno del del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI realizó la última sesión antes de que este viernes se despida el consejero Francisco Javier Acuña, y el organismo quede imposibilitado de sesionar por falta de quórum.

Informaron que van a presentar una controversia constitucional contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral por vulnerar la protección de los datos personales; y se pronunciaron sobre la transparencia en los casos de corrupción de Segalmex y Diconsa, que En Punto ha documentado y presentado.

El INAI quedará conformado solo por cuatro comisionados: Josefina Román Vergara, Norma Julieta Del Rio Venegas, Adrián Alcalá Méndez y su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena; por lo que ya no tendrán quórum para sesionar.

Unas horas antes de no poder reunirse como pleno, los consejeros aprobaron ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México que haga pública tanto la tesis de licenciatura y el título del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana, el director jurídico del INAI interpuso una controversia ante la SCJN para que se concluya el proceso de nombramiento de los nuevos comisionados; y que se le permita sesionar al INAI con cuatro comisionados.

Este jueves anunciaron que regresarán a la Suprema Corte para interponer una controversia constitucional en contra de la Reforma Electoral, el llamado Plan B del presidente López Obrador.

En otro tema, exigieron transparencia a Segalmex y Diconsa.

El comisionado Acuña afirmó:

Este asunto de Segalmex ha crecido en unas potencias verdaderamente alarmantes. El asunto es que esta dependencia que se supone, tendría que, garantizar el abasto de los víveres indispensables y de algunos otros considerados de la canasta básica, se hayan puesto a jugar el dinero en la bolsa, por lo que parece. Esta fue una de las pocas que no tuvieron la merma de la austeridad republicana y en cambio recibió dotación presupuestal de gran calado, tanto canturrean que sin maíz no hay país, pues también nosotros decimos: sin información, no hay nación.