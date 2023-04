INAI sigue vivo pese a falta de comisionados: Blanca Lilia Ibarra

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aseguró que dicho instituto sigue vivo, de pie y trabajando para los mexicanos, pese a no contar con los siete comisionados que requiere para sesionar, pues el Senado de la República no ha realizado los nombramientos de los comisionados faltantes.

En entrevista para Despierta con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, la funcionaria puntualizó que el INAI cuesta mensualmente a cada mexicano menos de 70 centavos y si se compara esta cantidad con lo que le cuestan al país los actos de corrupción “estaríamos hablando de un mundo de dinero”.

Dijo que en el sigo XX era impensable conocer todos los actos de corrupción y ahora están visibles para todos los mexicanos. Enfatizó que el INAI no solo sirve para que la gente conozca los casos de corrupción sino para que se pueda ejercer la protección de datos personales.

Video: Entrevista con Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra puntualizó que el INAI no solo fue creado para darle a los mexicanos la posibilidad de ejercer el derecho a saber sino para que este derecho sea un instrumento llave que permita utilizar otros derechos como el derecho a la justicia, a la salud o a la vivienda.

Sobre el hecho de que los senadores no han nombrado aún a los comisionados que faltan en el INAI, Blanca Lilia Ibarra que cree en el compromiso democrático de los senadores.

“Está en sus manos poder nombrar a los comisionados faltantes”, dijo y aseguró que son los senadores los que deben responder ante la falta de estos nombramientos.

La comisionada presidenta señaló que el INAI ha acudido a las instancias legales correspondientes y confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que por un lado “pueda concedernos la suspensión para poder operar con cuatro comisionadas y comisionados en tanto el Senado de la República define a los comisionados faltantes”.

Dijo que confía en que en las próximas semanas los mexicanos se manifiesten en defensa de una institución del Estado mexicano, que vela por los derechos fundamentales.

Explicó que semanalmente el INAI tiene que atender alrededor de 500 recursos de revisión, es decir las controversias entre la ciudadanía y las autoridades. Señaló que a 17 días de que el INAI no tiene quorum se han dejado de resolver más de 500 recursos de revisión, sin embargo, el instituto sigue trabajando y estos recursos están listos para ser votados.

Detalló que muchos de los casos de corrupción en este país se han revelado gracias a solicitudes de información.

“La gente le pregunta al Seguros Social sobre sus semanas cotizadas, la gente quiere tener acceso a la justicia”, dijo y refirió que no es casualidad que las principales solicitudes de información sean al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Consejo de la Judicatura, al ISSSTE y a todas aquellas instancias que le representan al ciudadano de a pie la posibilidad de acceder a otros derechos.

El INAI es clave en la democracia, el INAI es clave para defender a la sociedad por eso está en juego la garantía de dos derechos fundamentales.

Agregó que el INAI no nació para ser cómodo para los poderes públicos sino para defender a la sociedad.

“Es lamentable que en un Estado de Derecho no se respete la Constitución porque ahí están consagrados estos derechos que merecen las y los mexicanos y nosotros no nos vamos a detener vamos a seguir trabajando para lo que fuimos nosotros nombrados que es para servir a la sociedad”.

Dijo que el INAI es una institución técnica, no política y en ese sentido debe responder a esos principios básicos de empoderar a la gente, de darle los instrumentos para poder saber, para poder decidir y para poder elegir.

El INAI no va a morir porque estoy convencida de que la sociedad no lo va a permitir.

Acuerdos en lo oscurito, según el senador Cravioto

César Cravioto, senador de Morena, explicó, en entrevista para Bien y de Buenas, de N+ Media, con Paola Becerra y Jesús Bahena, que llevan más de un año en el Senado estas tres vacantes para comisionados en el INAI y aunque ya hubo una votación no tuvo consenso, pues quisieron hacer los nombramientos como se hacían antes, es decir poniéndose de acuerdo los coordinadores parlamentarios.

Dijo que se designó a una mujer muy cercana al Partido Acción Nacional (PAN) y a un hombre que, además de que tuvo muy malas calificaciones en las evaluaciones, es muy cercano al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal

Puntualizó que la forma de llegar a acuerdos tiene que cambiar y una buena muestra la puso la Cámara de Diputados con la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la insaculación y no de acuerdos en lo oscurito.

“Para un órgano de transparencia no pueden llegar con acuerdos en lo oscurito quienes estén en estos órganos”, señaló.

Video: Buscan Consenso en el Senado para Elegir a Comisionados del INAI Aseveró que no solo se trata del INAI, sino que hay muchos nombramientos pendientes en el Senado de la República.

El senador Cravioto aseguró que los nombramientos deben hacerse de manera transparente.

Sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de que el INAI no sirve, Cravioto dijo que la transparencia es un tema fundamental en cualquier país y hay que hacer una reflexión para saber si estos órganos han ayudado o no a dicha transparencia.

Todos los que nos están escuchando no tienen la visión en este país de que haya gran transparencia, y ¿por qué no hay gran transparencia? Pues por otras razones porque estos institutos no hacen de manera adecuada su trabajo.

Aseguró que el INAI no ha avanzado como se quisiera en este país y consideró que dicho instituto no ha hecho un trabajo excelente. Dijo que deben mejorarse estos órganos autónomos y replantearse el funcionamiento de éstos porque el hecho de que sean autónomos no quiere decir que no rindan cuentas de sus gastos con recursos públicos.

Respecto al nombramiento de los comisionados faltantes, Cravioto refirió que Morena no puede sacar solo dichos nombramientos ya que se requieren dos terceras partes en el Senado, que no las tiene Morena ni sus grupos parlamentarios aliados.

Dijo que debería preguntarse a lo grupos parlamentarios de oposición si están de acuerdo en que no sean nombramientos en los oscurito, en que no sean nombramientos por componendas y que los mejores calificados se insaculen.

“Si estuvieran de acuerdo los grupos parlamentarios de oposición pues avanzamos en ese sentido”, sentenció.

Te recomendamos:

INAI Seguirá Sin Comisionados; No Hay Consenso, Dice Segob

AMLO Arremete Contra el INAI y Expone su Tesis en la Mañanera

Con información de N+

AAE