El próximo lunes 22 de enero 2024 es el último día para renovar o sacar la credencial de elector, documento fundamental para las elecciones de este año y es por ello que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá todos los días, hasta sábados y domingos.

Las personas que trabajan y les es imposible acudir entre semana, podrán hacerlo el fin de semana debido a que los módulos contarán con un horario más amplio. Se podrán hacer cambios de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, así como sacar el INE por primera vez.

Módulos del INE abrirán en domingo

Los 855 módulos están disponibles de lunes a viernes de las 8 am a las 8 pm, mientras que sábado y domingo algunos lo estarán de 9 am a 4 pm. El domingo 22 será el último domingo que el INE estará abierto, debido a que después del lunes 22 ya no se podrán renovar credenciales.

El INE recuerda que para realizar cualquier trámite relacionado con la Credencial para Votar son necesarios tres documentos: Acta de nacimiento o carta de naturalización; identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses.

No es necesario hacer cita en fin de semana

El INE recalcó que, a diferencia de lunes a viernes, sábados y domingos no se podrán hacer cita, ya que atenderán a la gente conforme vayan llegando. El 22 de enero, último día, se atenderá a todas las personas que estén formadas en la fila aún cuando llegue la hora de cierre del módulo.

¿Qué módulos abrirán el domingo 21 de enero?

No todos los módulos del INE estarán abiertos, por lo cual hay que seguir los siguientes pasos para encontrar el más cercano a tu domicilio:

Ingresa a esta página

Selecciona tu entidad y luego tu municipio

Ingresa tu código postal

