El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece mensaje por 4 años de gobierno después de haber marchado desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

El mandatario mexicano caminó por poco menos de 6 horas por el Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle de Madero.

A las 15:00 horas inició su mensaje en el Zócalo. Inició su discurso en el Zócalo, agradeciendo a las personas que lo acompañaron en la marcha. "Amor con amor se paga", dice.

Te recomendamos: Así Fue la Marcha por 4 Años del Gobierno de AMLO

Señaló que está en contra de la reelección, "somos maderistas, sufragio efectivo", dijo al escuchar las arengas de sus seguidores que le pedían reelegirse para otro mandato.

Estos son los puntos más destacados del discurso de López Obrador:

Programas sociales

El mandatario dijo que el 85% de las familias del país son beneficiarías de alguno de los programas sociales de su gobierno, y que espera que se apruebe un aumento del 20% en el salario mínimo en los próximos días.

Destacó el otorgamiento de becas a estudiantes e investigadores, la construcción de las Universidades Benito Juárez, y el auento de salario a maestros, en lo que va de su gobierno.

También resaltó que su gobierno da becas a 1 millón 300 mil personas, sobre todo niñas y niños, con discapacidad reciben una pensión de 2 mil 800 pesos bimestrales, y destacó la pensión para adultos mayores:

10 millones 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión de 3 mil 850 pesos bimestrales, y para enero, este apoyo aumentará en 25% y otro tanto para enero de 2024, de modo que cuando terminemos será de 5 veces más que cuando comenzamos el Gobierno.

Otro de los programas que destacó fue Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual están inscritos 2 millones 339 mil jóvenes que reciben más de 5 mil pesos mensuales

"Me da mucho gusto que de estos 2 millones 339 mil jóvenes, ya la mitad se han quedado a trabajar en las empresas, comercios, talleres, en donde se forman y les dan la capacitaión".

Sobre la atención a la pandemia, el mandatario resaltó que en 5 meses se vacunó con una dosis a casi todos los adultos mayores del país, y se ha aplicado unas 228 millones de vacunas a toda la población.

Desterrar la corrupción

El mandatario señaló que ha desterrado la corrupción y que ha demostrado que con esto y con el fortalecimiento de la hacienda pública el gobierno tiene más recursos.

"Se ha cobra impuestos sin aumentarlos, solo cobrando impuestos a las grandes empresas y bancos que nunca pagaban", aseguró el Ejecutivo.

"No hay gobierno rico con pueblo pobre", dijo y presumió que con sus políticas de austeridad y cero derroche se han logrado ahorrar 574 mil millones de pesos.

No hemos contratado deuda nueva, o adicional, se acuerdan cómo era la receta, y todavía la siguen aplicando, lamentablemente, nada más que más lejos, cada vez que había una crisis, deuda, contratar deuda, para rescatar a los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuése permeable o contagiosa.

Redujo de 3 mil millones de pesos a menos de 600 millones el presupuesto que gastaba la Presidencia. Señaló que en 4 años no se ha comprado un solo auto nuevo para funcionarios del Ejecutivo federal.

Recordó que desapareció el Estado Mayor Presidencial y que sus 8 mil elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, no hay pensiones millonarias para los presidentes "ni otros excesos".

López Obrador estimó que la economía local crecerá al menos un 3.5% en 2022 y ese mismo porcentaje para 2023 y 2024.

Gasolina e inflación

López Obrador señaló que gracias a que se mantuvo el subsidio a la gasolina es que la inflación se mantuvo en poco más de 8.1% y no subió más.

Resaltó que pese a este subsidio los ingresos del gobierno federal no se mermaron, al contrario “por no permitir los privilegios fiscales, por ya no condonar los impuestos, los ingresos del Gobierno federal se han incrementado en 460 mil millones de pesos, o sea, 3.7% en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado”.

Dijo además que se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos y con ello se recuperaron 132 mil millones de pesos.

Hemos cumplido el compromiso, que se oiga bien y lejos de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica

López Obrador dijo que se tuvo la suerte de que el precio del petróleo crudo de exportación subió hasta 100 dólares, cuando el gobierno lo tenía estimado en 60 dólares. Con ese excedente se subsidiaron las gasolinas.

Inversión en obras

López Obrador destacó las obras que han marcado más de la mitad de su gobierno. Aseguró que la inversión en obras ha crecido en 78%. "Se han destinado a la rehabilitación de 6 refinerías 40 mil 158 millones de pesos, se compraron las acciones de la empresa Shell de la refinería Deer Park en Texas, en 600 millones de dólares, y con las utilidades de solo un año, ya se pagó la inversión".

Habló de otro de sus grandes proyectos, la refinería Dos Bocas, con una inversión de 11 mil millones de pesos.

Que no coman ansia nuestros adversarios, ya va a empezar a producir

También subrayó que el Aeropuerto Felipe Ángeles ya está operando y que tienen unos 8 mil pasajeros diarios y seguirán aumentando, además se están modernizando la Termina 2 del AICM en la Ciudad de México, y los de Chetumal, Tepic, Puerto Escondido y está en proceso de construcción el de Tulum.

Destacó que se han construido carreteras nuevas y libramientos "en casi todos los estados del país". Resaltó la que conectará la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido.

Se comprometió a terminar los más de mil kilómetros del Tren Maya y anunció que a partir del mes de julio del próximo año empezarán a llegar los 42 trenes con 219 vagones que ya se fabrican en Ciudad Sahagún, en Hidalgo.

Vamos a presumir, ofrecemos disculpas por anticipado, es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo. Son mil 554 kilómetros, el segundo lugar, no voy a decir qué país es, está haciendo un tren de 750 kilómetros, la mitad

Se comprometió a que para diciembre de 2023, estarán funcionando la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, para llegar a la terminal aérea en 45 minutos desde Buenavista y también el Tren Interurbano a Toluca.

Te recomendamos: Asistentes a Marcha Complican el Paso de AMLO

Apoyos directos, sin intermediarios

El Ejecutivo destacó su proyecto de reforestación Sembrado Vida, el mayor que se haya hecho en el país.

Dijo que se beneficia a 2 millones de pequeños productores que reciben, de manera directa, 6 mil pesos anuales por el programa Producción para el bienestar. También destacó el apoyo sin intermediarios a pescadores, "ahora todo es directo con la tarjeta del bienestar".

Destacó que a pesar de la pandemia, el sector agropecuario crecio 2%, el único que no se vio afectado como otros con la pandemia de covid-19.

Baja en delitos

El presidente dijo que la paz tiene que ver con la justicia social, destacó que diariamente en su gabinete de seguridad se toman las decisiones para combatir al crimen. Defendió su estrategia de seguridad, que dijo, ha dado resultados.

Gracias a eso y, señaló, a "no permitir la corrupción y la impunidad" ha habido una reducción en los delitos: aquellos del fuero federal han bajado 27.3%; se logró disminuir 40.1% el robo de vehículo; un 10% los homicios y un 68% el secuestro.

Resaltó la creación de la Guardia Nacional que cuenta con 123 mil elementos en todo el país, además de que se continúan con la construcción de cuarteles en todo el país, hasta el momento van 247 de casi 500 que operarán a finales del gobierno.

Lo que busca, dijo, es que la Guardia Nacional no se corrompa como ocurrió con la Policía Federal creada por el expresidente Felipe Calderón.

"Que quede claro que nadie se confunda o se haga el que no sabe, que nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna", en referencia al exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

No es me entiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla persiguiendo a otra banda, no, aquí no hay acuerdos de ese tipo, no se hace ningún acuerdo no nigun grupo de la delincuencia organizada. La ley se aplica por parejo

México, país de libertades

Aseguró que el gobierno dejó de ser el principal violador de los derechos humanos.

Resaltó que hay gobernabilidad y se respeta el derecho a la manifestación. Puso como ejemplo la cumbre de grupos de derecha que se realizó en México hace algunas semanas.

México hoy es santuario de las libertades. Tenemos vocación de justicia y vocación democrática

López Obrador destacó la división de poderes, y que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial actúan de manera independiente; además hay libertad religiosa.

Destacó que el pueblo respalda su Cuarta Transformación "por eso nunca vamos a traicionar al pueblo". Pidió a sus seguidores seguir haciendo historia, "hagamos realidad el humanismo mexicano".

Tras lanzar tres "viva México" y escuchar el Himno Nacional, el mandatario terminó el acto por su cuarto año de gobierno.