AMLO Explica Por Qué No Irá a Chalco, donde Aguas Negras Inundaron al Municipio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó hoy 23 de agosto de 2024 por qué no acudirá a Chalco, municipio del Estado de México (Edomex), donde los habitantes llevan 22 días sufriendo inundaciones de aguas negras.

Vecinos de la colonia Culturas de México, en Chalco, se niegan a dejar sus casas por temor a la rapiña, por lo que han vivido 22 días entre aguas negras que han inundado al municipio.

El pasado 20 de agosto, López Obrador anunció que había refugios activos en la zona y comentó que personal del Gobierno tiene varios días en la zona afectada para atender la emergencia, pero que ha seguido lloviendo. Además, explicó que se trata de un problema estructural, ya que el drenaje tiene dimensiones muy limitadas, por lo que fue rebasado, aunado a que tuvo problemas debido a la acumulación de basura.

Este viernes ya se observan camiones de basura recorriendo Chalco, aunque el nivel del agua impide que ingresen vehículos y que personas puedan abrir negocios comerciales o sacar sus cosas de los domicilios.

Video: Así se Ve Desde el Aire la Colonia Jacalones, en Chalco, A 22 Días de la Inundación

AMLO explica por qué no irá a Chalco

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador respondió si acudirá a la zona de Chalco, donde las aguas negras han inundado las calles y casas.

El mandatario federal dijo que no irá, "porque está atendiéndose (el problema), ya nada más informarles, nos queda un kinder que no hemos podido (reactivar), ya se limpió y volvió otra vez a anegarse".

Estoy pendiente, tenemos 70 personas en refugio, están regresando a sus casas y estamos atendiendo.

"No voy, por lo mismo que no fui a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes, entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial, no a Andrés Manuel", dijo el titular del Ejecutivo federal.

Además, señaló que "no me puedo exponer, porque si digo voy a ir a Chalco ahí va a ir la provocación de los conservadores, entonces, tengo que cuidar eso, pero eso no quiere decir que no se está atendiendo".

