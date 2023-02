Coronel Grimaldo "Pudiera Ya No Tener Vida": Sedena 

El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, secuestrado en diciembre de 2022 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pudiera ya no tener vida, pero continuará el operativo de búsqueda hasta encontrarlo, reconoció el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

Hoy, al cumplirse dos meses de la desaparición del coronel en Jalisco, el funcionario fue cuestionado sobre el caso durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizada este viernes en el municipio jalisciense de Zapopan.

Video: Desaparece Coronel de la Sedena

"Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo —si ya no está con vida, su cuerpo—, pero no nos vamos a detener", dijo Sandoval.