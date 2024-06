'La Emperatriz’, Locomotora de Vapor que Movió Emociones a su Paso por Canadá, EUA y México

El paso de la locomotora de vapor Canadian Pacific 2816 The Empress, que viajó desde Calgary, Canadá, y que la tarde del martes llegó a la Ciudad de México, generó gran expectativa entre quienes se encontraban con su recorrido.

Cientos de personas salieron a su paso, como Dulce María, vecina de San Juan del Río, en Querétaro, una de las entidades mexicanas que cruzó el tren.

En internet, ves las locomotoras o el tren de San Juan, pero nada que ver con ese que pasó, bien bonito

Locomotora canadiense realizó una gira que concluyó en México. Foto AP

Desde hace días, familias completas en distintos puntos del país se han reunido para ver el paso de la locutora de vapor La Emperatriz, fabricada en 1930 y restaurada en 2022.

Decenas vieron su recorridor en Tula de Allende, Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Los niños también salieron a observarla, como Liam, un visitante de Querétaro que se dijo feliz por mirar la locomotora.

Bien, si estuve muy contento. Porque yo me emociono con los trenes

Juana, vecina de Nopala, Hidalgo insitió en que "nunca lo habíamos visto, pero está bien conservado, fue algo muy bonito".

El tren realiza un recorrido de exhibición de más de cuatro mil kilómetros desde Calgary, Canadá, hasta la Ciudad de México, adonde llegó la tarde de este martes, pasando por distintas entidades como Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro e Hidalgo. En uno de esos puntos, Patricia Callejas comentó su experiencia.

Lo detuvieron, el pueblo lo detuvo, viene mucha alegría, mucha emoción, muchos jóvenes, muchos niños

Arriesgan la vida por una foto

El paso del tren desafortunadamente terminó en tragedia: en la comunidad de Aragón, en el municipio de Nopala de Villagrán, en Hidalgo, una mujer murió tras ser impactada en la cabeza por el tren mientras intentaba tomarse una selfie.

La empresa CPKC de México informó que se encuentra colaborando con las autoridades y proporcionará toda la información necesaria para el peritaje sobre esta muerte.

Video: Por Selfie, Mujer Pierde la Vida al Ser Golpeada por Locomotora en Hidalgo

En el trayecto, han ocurrido diversos incidentes a su paso. En Ramos Arizpe, Coahuila, una mujer quería tomar una foto de cerca a tal grado que la locomotora golpeó su teléfono celular.

En Pedro Alpuyeca, Hidalgo, un hombre se colgó de uno de los barandales de la locomotora y estuvo a punto de caer a las vías.

Muchos arriesgaron su vida por tomarse una foto, en Saltillo, Coahuila. Foto: Cuartoscuro

Ante estos hechos, CPKC de México emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes como no colocarse sobre las vías, mantener una distancia de al menos 10 metros del tren, no correr cerca ni intentar subir a los carros de carga, y no tomarse selfies cerca de la locomotora.

'La Emperatriz', en un trayecto por Tula de Allende, Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Con información de Bertha Alfaro

