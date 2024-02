Así Consultas la Lista de Entrega de Tarjetas Bienestar de Becas Benito Juárez 2024

Continúa la entrega de tarjetas del Bienestar de la Beca Benito Juárez de Educación Superior 2024, por lo que las beneficiarias y los beneficiarios deben consultar la lista de sedes alternas donde se realiza la repartición de los plásticos y aquí te decimos cómo hacerlo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez invita a todos los que pertenecen a este programa a acudir por su tarjeta, ya que es la forma más segura, rápida, transparente y sin intermediarios de recibir su apoyo económico.

¿Cómo consultar lista de entrega de tarjetas Bienestar?

Lo primero que debes hacer es acceder al Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez para saber si en el apartado de Bancarización aparece la leyenda "Recibirás tu tarjeta en una Sede Alterna".

Después tendrás que revisar la programación de estados que entregarán la tarjeta en sedes alternas y la documentación que deberás llevar.

En caso de que no te aparezca este mensaje, no tienes nada de qué preocuparte, ya que tu beca no se pierde, pero deberás mantenerte pendiente del Buscador de Estatus para saber cuánto te darán tu plástico.

Lista de estados que entregan tarjeta del Bienestar del 12 al 17 de febrero 2024

Estos son los estados que están entregando tarjetas del Bienestar en sedes alternas del 12 al 17 de febrero 2024.

Chihuahua

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Chiapas

Fecha de entrega: 12 al 17 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Estado de México

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Guerrero

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Hidalgo

Fecha de entrega: 13 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Jalisco

Fecha de entrega: 12 al 15 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Michoacán

Fecha de entrega: 13 al 15 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Morelos

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Nayarit

Fecha de entrega: 13 al 15 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Oaxaca

Fecha de entrega: 12 al 17 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Puebla

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Querétaro

Fecha de entrega: 12 al 15 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

San Luis Potosí

Fecha de entrega: 13 al 15 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Sonora

Fecha de entrega: 14 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Sinaloa

Fecha de entrega: 12 al 17 de febrero de 2024 por sede alterna y del 12 al 16 de febrero por plantel

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Tamaulipas

Fecha de entrega: 16 de febrero

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Veracruz

Fecha de entrega: 12 al 16 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

Yucatán

Fecha de entrega: 16 al 17 de febrero de 2024

Consulta lista de sedes alternas AQUÍ

