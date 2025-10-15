Sheinbaum Visita Zonas Afectadas por Lluvias e Inundaciones en San Luis Potosí

Este miércoles 15 de octubre 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en San Luis Potosí; esto es lo que pasó durante su visita.

A través de redes sociales, la mandataria compartió parte de su viaje a la entidad que se vio severamente dañada por las tormentas de la semana pasada, las cuales, dejaron sin hogar a miles de personas.

Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar

Asimismo, agradeció a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable.

Trabajamos en coordinación con el gobierno estatal

Hoy en Tamazunchale, acompañada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la Presidenta participó en uno de los censos que realizan los 3 mil Servidores de la Nación en todas las comunidades afectadas.

Con este recorrido por la entidad, la Presidenta supervisa la atención de esta contingencia, tanto en territorio como en reuniones nocturnas con el Comité Nacional de Emergencias en el que se da puntual seguimiento de la situación junto con su gabinete, gobernadores de los cinco estados afectados:

Hidalgo

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Querétaro

¿Cómo van los trabajos en los estados afectados?

Las labores de limpieza siguen en todas las entidades afectadas, en las que con el paso de los días, los estragos por el desastre natural parecen todavía mayores.

Según cifras oficiales de las autoridades, hasta ahora suman 66 personas fallecidas y 75 más se reportan como no localizadas.

En las cinco entidades con daños, los elementos de seguridad, Protección Civil y otros organismos, llevan a cabo tareas de limpieza, brigadas de salud y entrega de recursos y productos básicos para las personas afectadas.

De igual forma, realizan tareas de búsqueda con binomios caninos y drones para localizar a las personas de las que no se sabe nada desde el día de la emergencia.

