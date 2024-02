Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) asistió al onceavo Seminario Internacional “Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina”, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de Guadalajara, durante la Feria Internacional del Libro en esta entidad (FIL 2022).

Desde este espacio describió el escenario que enfrentan las democracias latinoamericanas y su autonomía, además de señalar el contexto que enfrenta este tipo de organización social en México y las críticas que ha recibido el INE durante la actual administración.

En su cuenta de Twitter retomó este encuentro e invitó a las audiencias a darle seguimiento a los pronunciamientos emitidos desde la FIL.

¿Qué dijo Lorenzo Córdova desde el CUCEA en la FIL de Guadalajara?

Luego de que Alejandro González, Director de World Justice Project México, mencionara que organismos como el INE están “bajo un ataque constante y sistemático desde el poder público”, Lorenzo Córdova señaló que “a nivel regional, la ciudadanía se mantiene escéptica de la democracia”, de acuerdo con los datos presentados por investigaciones como las de Latinobarómetro.

Añadió que “los problemas que afectan a la democracia no son pocos y contrastan con la euforia democrática que hace apenas 20 años caracterizaba el momento en que, prácticamente, todos los regímenes latinoamericanos habían dejado atrás los sistemas autoritarios”.

Durante su participación llamó a no dejar de advertir la fragilidad de la democracia y dijo que existen una serie de elementos que “alimentan un fenómeno autocrático de enorme preocupación”, que “la personalización de la política, la crisis de los legislativos y parlamentos alimentan la deriva autoritaria que vemos en diversas partes del mundo” y que esto, a su vez, genera “el fortalecimiento de los poderes ejecutivos”.

“Hoy hay un nuevo fenómeno que gravita sobre las democracias; los ataques a las autoridades de control —y en particular— los ataques a las autoridades electorales que son los garantes de las libertades políticas”, apuntó.

Estos ataques corren por ejes “como la descalificación y el recurrente discurso del fraude, ya no proveniente de oposiciones que han perdido elecciones, sino provenientes desde el poder”, siendo "discursos que vemos nacer y florecer en las democracias más grandes del mundo", explicó.

“Ahí está Estados Unidos, en 2020, Brasil con Bolsonaro y nuestro país”, ejemplificó para más tarde afirmar que la apuesta del constitucionalismo moderno a la limitación del poder tiene “el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales”, puesto que “si el poder no se regula, no se acota y no tiene frenos, tiende a abusar, limitar y vulnerar los derechos de los individuos sobre los cuales se ejerce”.

Destacó que “los órganos autónomos son órganos de control” porque esta es su función en la lógica democrática, que en México son precisamente ellos los que permitieron la transición a este modelo político y que “hoy ejercen funciones que antes cumplía el mismo gobierno”.

Finalizó señalando que “el autoritarismo del siglo XX estaba centrado eminentemente en la enorme concentración de poder que se hacía en el Ejecutivo, y por eso democratizarlo significó debilitarlo”.

“Nunca el INE había trabajado y suscrito tantos convenios de colaboración como con el actual gobierno”, detalló.

