Magistrados Electorales, Dispuestos a Participar en Foros sobre la Reforma Judicial

Los cinco magistrados electorales que actualmente integran la Sala Superior del Tribunal Electoral y que se encargarán de resolver las impugnaciones de los comicios como última instancia, manifestaron su disposición de participar en los foros convocados por el Congreso para la Reforma Judicial.

Primero, en conferencia de prensa, los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y la magistrada Mónica Soto, presidenta del tribunal, fijaron su posición sobre los foros.

Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que desea aportar su experiencia de más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación:

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata, externó su disposición para acudir a los foros, aunque fue claro su rechazo a la elección de jueces a través del voto popular.

Si me invitan, también iré a cualquier foro para hablar del tema. De hecho, yo ya he dicho que a mí no me parece buena idea la elección de jueces popular, pero ya ahorita no importa lo que nosotros opinemos, importa lo que el pueblo de México haya establecido y en la representación correspondiente las Cámaras de Diputados y las reformas respectivas. A mí me parece una mala idea, pero bueno