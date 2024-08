Manuel Guerrero, Mexicano Encarcelado en Qatar, Llega a CDMX y Da Emotivo Mensaje

Manuel Guerrero, mexicano encarcelado en Qatar, ofreció un emotivo mensaje hoy, 20 de agosto de 2024, al llegar a la Ciudad de México (CDMX) después de obtener su libertad tras estar seis meses detenido en aquel país.

El 5 de junio de 2024, las autoridades de Qatar aseguraron que la detención, en febrero pasado, y condena en ese país del mexicano Manuel Guerrero Aviña fue por posesión de sustancias ilegales y no por ser gay, como ha afirmado su familia.

Un juzgado de primera instancia encontró culpable a Guerrero de "posesión de drogas y otros delitos relacionados con las drogas", condenándolo a seis meses de prisión, así como una multa de 10,000 riyales cataríes (casi 2,750 dólares).

Emotivo mensaje de Manuel Guerrero al llegar a CDMX

Durante una conferencia de prensa este martes, Manuel Guerrero agradeció el apoyo que le brindó su familia, amigos y la comunidad LGBT mientras se realizaba su proceso en Qatar.

“A mi hermano Enrique, a mi madre, a mi tía y a mis círculos de amigos que han sido mi mayor apoyo durante este tiempo tan difícil, me han conmovido profundamente. Todos apoyándome en estos momentos, saber que formo parte de una red tan fuerte y solidaria me ha dado la fuerza increíble para salir adelante, agradezco a la comunidad LGBT que en general me han mostrado una solidaridad inmensa”.

#ManuelGuerrero expresa con la voz claramente entrecortada por la emoción, su agradecimiento por el apoyo a sus seres queridos, a los medios y a las organizaciones que lo apoyaron. pic.twitter.com/vJ4RmBwguL — #QatarMustFreeManuel (@QatarFreeManuel) August 20, 2024

Manuel Guerrero también agradeció a los medios de comunicación por su trabajo, que fue crucial para la visibilidad de su caso y de las injusticias que experimentó en los últimos meses en Qatar.

Agradezco a los medios de comunicación cuyo trabajo ha sido crucial para la visibilidad de mi caso y las injusticias que experimenté en los últimos meses. Gracias a su labor el mundo ha podido conocer la realidad que algunas de las personas de la comunidad LGBT llegan a vivir en países como Qatar.

El caso de Manuel Guerrero

Manuel Guerrero fue detenido en Qatar por un tema relacionado con sus preferencias sexuales y en junio pasado un juzgado de primera instancia lo encontró culpable de "posesión y consumo de metanfetaminas”, por lo que le impuso una pena suspendida de seis meses de prisión, multa de 10 mil riyales qataríes, aproximadamente 50 mil pesos, así como su deportación.

Sin embargo, el domingo 11 de agosto se dio a conocer que quedó en libertad y abandonó Qatar, luego de ser detenido arbitrariamente el 4 de febrero de 2024 y ser torturado durante semanas por sus preferencias sexuales y vivir con VIH en Qatar, tras un operativo policial en el que se utilizó la aplicación de citas para integrantes LGBT Grindr", informó la asociación #QatarMustFreeManuel, que ha dado seguimiento del caso.

En un comunicado difundido el 12 de agosto de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Manuel Guerrero había salió de manera definitiva de Qatar, luego de concluir el proceso establecido por las autoridades de ese país.

La cancillería mexicana también aseguró que personal diplomático de las embajadas de México y del Reino Unido acompañaron a Guerrero Aviña en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha.

Con información de N+

