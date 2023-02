Familiares Rinden Homenaje en CU a Lorena Escobar

Familiares y amigos de Lorena Escobar, así como colectivos feministas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM realizaron un homenaje y memorial hoy lunes 13 de febrero de 2023 en las instalaciones de esa escuela con el fin de exigir justicia por el feminicidio de la joven estudiante.

Minutos antes de realizar este homenaje con flores, velas y pancartas, familiares y alumnos marcharon desde la Facultad de Filosofía y Letras hacia la Facultad de Veterinaria para demandar a las autoridades esclarecer la muerte de Lorena, quien el pasado 8 de febrero fue asesinada por su exnovio.

En el memorial dedicado en honor a la joven estudiante de 25 años, tanto amigos como estudiantes de esta institución educativa colocaron flores, veladoras y pancartas para recordar a la joven.

Sus familiares dijeron que no darían declaraciones y no responderían a preguntas, al tiempo que pidieron respeto en estos momentos de dolor que atraviesan.

Lorena denunció a su expareja, autoridades no hicieron caso Lorena Alejandra Escobar, de 25 años, fue asesinada cuando se encontraba en su domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con reportes, el pasado miércoles 8 de febrero, la expareja de Lorena logró entrar a su domicilio ubicado en la colonia Escandón y le disparó en la cabeza y minutos más tarde se disparó en la cabeza, muriendo al instante.

Los vecinos, al escuchar las detonaciones, llamaron a servicios de emergencia, por lo que policías arribaron a la zona y encontraron a Lorena con vida, quien fue trasladada al Hospital de Xoco, pero lamentablemente falleció horas más tarde.

La estudiante de veterinaria denunció previamente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a su pareja por amenazas, sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso.

En enero pasado, Lorena y su mamá acudieron al Ministerio Público de Miguel Hidalgo a denunciar las constates amenazas de su expareja, a quien describió como celoso y posesivo

No obstante, las autoridades judiciales aseguraron que no podían proceder debido a que no presentaba lesiones físicas o visibles para iniciar la denuncia.

Con información de N+

MGM