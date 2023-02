"Lo Que Tenga Que Suceder": Zavala sobre García Luna

La diputada panista, Margarita Zavala, fue cuestionada sobre los señalamientos en el juicio que se desarrolla en Estados Unidos relacionados con posibles vínculos de complicidad entre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de su esposo Felipe Calderón, y Humberto Moreira. Esto fue lo que dijo:

A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios, como quiera, pues yo no veo que estén ahorita probándolo, pero bueno, pues esperaremos, yo no opino sobre ese tema hasta que termine