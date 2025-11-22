Megabloqueo de Transportistas y Campesinos 24 de Noviembre 2025: Hora y Carreteras Bloqueadas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) confirmaron que se llevará a cabo un megabloqueo el próximo lunes 24 de noviembre; sin embargo, una de las principales inquietudes es qué carreteras resultarán afectadas.

“La movilización programada para el 24 de noviembre por transportistas y campesinos va, les pedimos a la ciudadanía que no salgan ese día, porque no va a haber paso”, advirtió la ANTAC a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la organización, la movilización comenzará a las 8:00 de la mañana en todos los estados del país.

Carreteras bloqueadas durante el lunes 24 de noviembre

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) difundió una lista de carreteras donde se prevén cierres, a fin de que el sector empresarial implemente planes de prevención ante el posible paro total en:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

A lo largo del día podrían sumarse más estados, y también se prevén posibles cierres en aduanas de la frontera norte.

¿Qué exigen los transportistas y campesinos?

Los transportistas denuncian que la delincuencia común y organizada, la extorsión y la corrupción policiaca en los tres niveles de gobierno representan un riesgo permanente, especialmente en carretera, por lo que demandan mayor seguridad.

En tanto, los movimientos campesinos que participarán en el megabloqueo solicitan que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional; que los granos queden fuera de la revisión del T-MEC; la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo, y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

