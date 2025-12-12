México Llega a Acuerdo con EUA sobre Tratado de Aguas; Entrega Iniciará el 15 Diciembre

El gobierno de México informó que llegó a un acuerdo con sus pares de Estados Unidos con relación al Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con la imposición de un arancel de 5% si el país no entregaba el líquido para ayudar a los agricultores texanos.

La reunión entre funcionarios de Estados Unidos y México, encabezada por el subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio inicio esta semana de forma virtual. En el encuentro también participaron el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.

En un comunicado, el Gobierno de México aclaró que México no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones.

En un periodo marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera

El encuentro, en el que se privilegió no afectar el consumo humano de agua, se prolongó durante esta semana. En un comunicado conjunto, se puntualizan 5 puntos sobre el acuerdo del Tratado de Aguas:

México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944. Ambos países reconocen la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua bajo el Tratado de 1944 y su impacto en nuestros ciudadanos y reafirman la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del agua. México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre. Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026. Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC. En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado.

El presidente Trump acusó a México de no cumplir con su parte en el Tratado de Aguas, amenazando con imponer un arancel del 5% si México no entregaba agua que debía a Texas. "He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera", escribió el pasado 8 de diciembre en su cuenta de Truth Social.

¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944?

El 3 de febrero de 1944, se suscribió el tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México entre México y Estados Unidos.

El tratado establece la asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado de la siguiente manera:

