México, EUA y Canadá Impulsarán Competitividad: Ebrard

México, Estados Unidos y Canadá trabajarán en conjunto para "armar decisiones comunes" en el tema económico y de competitividad, explicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en una entrevista con Enrique Acevedo, titular de En Punto.

Video: ¿Qué es el "Nearshoring", del Que Se Habló en la Cumbre de Líderes?

El funcionario explicó que durante la 'X Cumbre de Líderes de América del Norte', celebrada en nuestro país, se determinó organizar un grupo de 12 personas (cuatro por cada nación) para comenzar a revisar de qué forma se puede llevar a buen puerto este objetivo.

En el tema migratorio, expresó que lo nuevo en este momento es un modelo en el que las personas pueden desde su país solicitar un permiso para ir a Estados Unidos. Apuntó que la decisión ha tenido una baja en el flujo migratorio de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití del 50%.

Respecto al acuerdo en el que México aceptará hasta 30 mil migrantes al mes, Ebrard comentó que desde 2020 ya sucede que EUA regresa a nuestro país a migrantes, por lo que en los hechos ya se realiza. México, por su parte, ha dado refugio a estas personas en lugar de deportarlas.

La no intervención no significa que no opines. Lo que procuramos es no utilizar herramientas para tratar de inducir o intervenir directamente en algún país respecto al resultado político. Yo creo que la controversia está en hasta dónde llegas en esa línea