México Pedirá a EUA Informe de Espionaje del Pentágono

El canciller Marcelo Ebrard dijo que pedirán, vía diplomática, un informe a Estados Unidos sobre el espionaje del Pentágono a las Fuerzas Armadas mexicanas.

"Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso hoy mismo, lo vamos a hacer pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirlo con México o, en su caso no compartirlas, si no señalar que no es verdad esa información", explicó el canciller.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno estadunidense debe entregar un reporte mensual de las actividades de agentes no diplomáticos, sin embargo, no contaron con la información de la mencionada infiltración entre los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos.

Cuestionado si Estados Unidos pidió a Ovidio Guzmán en extradición, confirmó que sí hay una solicitud de ese país, y el trámite está en curso, pero la FGR también ejercitó acción penal en contra del mismo.

Video. El Pentágono Nos Espía, Asegura AMLO ¿Cómo sacar cita para el pasaporte desde el celular? Marcelo Ebrard fue entrevistado al terminar un evento donde dio a conocer el número y procedimiento a través WhatsApp para tramitar la cita para la expedición del pasaporte mexicano. Así lo detalló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores:

Pasamos a un pasaporte que hoy en día es un pasaporte electrónico. ¿Por qué se dice electrónico? porque tienes aquí un chip todos los datos incluyendo las referencias biométricas, para falsificar eso está muy difícil. Que podamos desde el Whats agendar nuestra cita es un cambio importante que va a tener muchas consecuencias porque ¿qué creen? De aquí, lo que sigue es incluirlo en Facebook

En el número de WhatsApp 5589324827 se podrá agendar la cita todas las oficinas de Relaciones Exteriores para hacer el trámite de pasaporte.

Se puede solicitar pasaporte nuevo, reposición o para menores. Deberán tener listo su CURP certificado en caso de realizar el trámite por primera vez y los pagos se harán únicamente en bancos o números de cuenta oficiales.

Sigue leyendo:

Con información de Adriana Valasis

HVI