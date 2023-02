México Promoverá Fin de Bloqueo Económico a Cuba

Entrevistado por diversos medios de comunicación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió que en la reunión bilateral México - Cuba sostenida por los presidentes de ambas naciones: Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel en Campeche, se acordó que el gobierno de México difundirá su postura en contra del bloqueo económico que vive Cuba, y en contra de que en Estados Unidos se le considere una nación terrorista, lo hará en foros internacionales, entre ellos el G20.

No solamente vamos a hacer una declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo vamos a proponer en los espacios en que participamos, y lo vamos a promover con otros países de América Latina y con otros países del mundo.

El canciller Ebrard, detalló que la cooperación bilateral definida pasa por la formación en Cuba de médicos generales mexicanos para convertirse en internistas, y con la llegada de más especialistas cubanos para la atención de la salud pública en zonas alejadas de nuestro país; y por una serie de acciones de apoyo de México a la isla:

Un programa similar a ‘Sembrando vida’ se va a llevar a cabo en Cuba, estamos muy avanzados, va a cubrir alrededor de 5 mil personas, no pueden comprar refacciones para sus plantas termoeléctricas o de energía, entonces ayudarles para que esto no vaya a provocar más dificultades, tiene que ver con hospitales, tiene que ver con centros de servicio, no pueden estar sin energía eléctrica.