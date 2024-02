México: Visita este pueblo mágico que tiene nieve todo el año

Foto: Cuartoscuro

Actividades de Bosques de Monterreal

Esquiar

Paseos a caballo

Rappel

Tirolesa

Mesas de billar

Golf

¿Qué hacer en Coahuila?

Si no quieres que el invierno acabe y quieres seguir disfrutando de un clima frío, debes saber que enexiste unen el cual puedes disfrutar de la caída de latodo el año. El lugar se llama, ahí podrás realizar diferentes actividades o solo beber chocolate caliente mientras vez la nieve caer.Este pueblo mágico se encuentra ubicado en Coahuila y es tan sorprendente que algunos han llegado a llamarlo 'La Suiza de México'. La mejor época para visitarlo por supuesto que es el invierno, ya que en esas fechas se puede apreciar mejor la nieve y las montañas cubiertas de la misma.Como mencionamos anteriormente, en este pueblito mágico podrás realizar distintas actividades que tienen que ver con la nieve, algunas de ellas sonAún cuando no son épocas navideñas , el pueblito cuenta con grandes pistas de esquí donde podrás realizarlo solo o tomar clases con un instructor profesional.Como un día no es suficiente para disfrutar de todos los atractivos que ofrece este lugar en Coahuila, también puedes rentar una cabaña para hospedarte, estas incluyen todas las comodidades, desde restaurante hasta un guía turístico.El costo de la renta de una cabaña va desde los 3 mil pesos hasta los 10 mil, todo dependerá de los servicios que desees adquirir con tu renta.Para llegar a este lugar de ensueño debes ir por la Carretera San Antonio de las Alazanas kilómetro 32 sin número, Santa Anita del Peñasco, Arteaga, Coahuila.Ya que estarás de visita por ese lindo Estado, también puedes visitar el famoso viñedo donde encontrarás extraordinarios paisajes naturales como la Cascada El Salto, las Montañas y el Museo de las momias el cual está en San Antonio de las Alazanas.No te pierdas la oportunidad de pasar un gran fin de semana con tu familia o tu pareja y visita Bosques de Monterreal en Coahuila.https://www.youtube.com/watch?v=9ZoC1vWQ-7Y