Ministra Yasmín Esquivel Denuncia Plagio de su Tesis

La ministra Yasmín Esquivel Mossa publicó este domingo 25 de diciembre de 2022 un comunicado donde informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el plagio de su proyecto de tesis.

Te recomendamos: INE Advierte que Acudirá a SCJN por ‘Plan B’ Electoral

A continuación el comunicado íntegro de la ministra:

Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta es la realidad:



1.- Mi tesis “Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 Apartado A” es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Un año antes de la tesis “similar” que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Gutiérrez.



2.- Mi tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes tanto la Maestra Martha Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis; como el Doctor Hugo Ítalo Morals, quien en 1982 a 1996 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; asimismo, el Maestro Javier Carreón Hernández, designado como vocal del sínodo de mi examen profesional indicó que tuve “una actuación destacada”. El examen profesional fue aprobado por unanimidad de los sinodales, otorgando un reconocimiento especial.



3.- Ninguno de los académicos participantes en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que suscribe, fuimos contactados por corroborar y cotejar la información publicada, lo cual sustituye una falta ética y profesionalismo periodístico.



4.- La UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo cual me parece una acción adecuada para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Confirmo mi disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y así deslindar responsabilidades. Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad.



5.- Por lo pronto, he denunciado ante la fiscalía correspondiente, el supuesto plagio de mi proyecto de tesis.



6.- Es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta campaña perversa, pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes deben tomar la decisión en esta elección, lo cual es ilusorio, porque se trata de profesionales de la justicia, que no pueden ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de los constantes ataques e intervenciones externos, que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos. Los integrantes del Pleno somos conscientes de la responsabilidad que tenemos.



7.- Extraña, que a lo largo de mi traqyectoria por 40 años como juzgadora y servidora pública, nunca se haya esgrimido este falaz argumento, ni cuando ejercí como Magistrada Agraria, ni cuando fui Presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México, tampoco cuando fui propuesta para ser Ministra. Ahora que he levantado la mano para aspirar a la Presidencia de la SCJN, con un programa de trabajo serio, sólido y viable para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre mi prestigio e integridad personal y profesional.



8.- Por todo lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento externo e indebido que, a base de mentiras y difamaciones, pretende influir en la próxima elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello, imponer intereses ajenos al proceso de elección.



9.- Agradezco las muestras de solidaridad de mis compañeras Ministras y mis compañeros Ministros, además de las Magistradas y los Magistrados del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales locales. También de otros actores públicos y privados.



10.- Siempre he buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más eficiente, moderno e independiente respecto a los poderes fácticos y de interéses. Por ello, continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de Derecho y, el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta, que por primera vez en la historia de nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer.

¿Cuál fue la acusación de plagio contra la ministra? El portal Latinus publicó un artículo del escritor Guillermo Sheridan titulado “Una ministra pasante: Yasmín Esquivel, candidata a presidir la SCJN, plagió su tesis de licenciatura”, en el que se le acusó de plagiar los contenidos de la tesis para titularse en 1987 como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Al respecto, la ministra aseguró que el artículo es “totalmente falso”. “Ahora ¿qué más van a inventar?”, dijo en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, donde la ministra presentó su tesis, anunció en un comunicado que iniciará un análisis "pormenorizado" sobre el documento.



Con información de N+

JLR-HAVJ