Mario Delgado Seguirá al Frente de Morena Hasta 2024: TEPJF

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de la prórroga que permite a Mario Delgado y Citlalli Hernández estar al frente de Morena hasta octubre de 2024.

Durante entrevista en su despacho del Senado mexicano, entre constantes llamadas y consultas de asesores, el veterano político de 62 años afirmó no poder asegurar que se presentará a la contienda electoral de 2024 dentro del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la "hostilidad" recibida, y recomendó no ser arrogante ante la aparente "debilidad" de la oposición mexicana.

El aspirante a candidato presidencial de México y líder de la mayoría oficialista en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en las elecciones de 2024 se juega ratificar el modelo político del presidente, Andrés Manuel López Obrador, o "la restauración del viejo régimen"; a la vez que calificó como de "la ley de la selva" la contienda interna entre los seguidores del mandatario.

También aseguró que él es como el rebelde con causa, que no está dentro de esa tercia de "corcholatas" porque no se considera una de ellas:

No lo asumo y no me asumo como tal. Me asumo como un hombre libre, pensante y autónomo. Que, aunque Morena ya me reconoció como aspirante legítimo, tengo mi opinión ante el presidente