Muere Alejandro Burillo Azcárraga, Figura Importante en el Futbol Mexicano

Murió Alejandro Burillo Azcárraga, uno de los personajes clave de Grupo Televisa. Participó en la globalización y operación de la empresa Televisa, introduciendo entre muchos otros proyectos, la televisión satelital. Fue vicepresidente ejecutivo de Televisa del 23 de junio de 1997, hasta el 19 de octubre de 2000.

Un hombre exitoso en los negocios. Pieza importante en el futbol de México. Propietario del equipo Atlante y creador del Abierto Mexicano de Tenis.

En las décadas de los ochenta y noventa, se consolidó como uno de los hombres más importantes y con mayor peso en el futbol mexicano. Tomaba las decisiones más trascendentes de equipos como Atlante, Necaxa y América. Además, creó el Centro de Alto Rendimiento, complejo donde el Tri entrena y se concentra.

Todo esto lo llevó a vestir a la selección mexicana con el emblemático uniforme del Mundial de Francia 1998 y que sirvió de inspiración para la indumentaria actual del Tri. Además, fue pieza clave en la selección mexicana previo al Mundial de 2002.

En 1993 fundó el Centro de Cultura Casa Lamm, donde estudiantes del arte aprendían sobre mercado del arte, curaduría, museografía, entre otras asignaturas.

VIDEO: Fallece Alejandro Burillo Azcárraga, Impulsor Histórico del Fútbol Mexicano y la Selección Nacional

Fue en 1994 cuando compró acciones del Club Atlante; logró hacer que los Potros fueran locales en estadios como el Azteca, el Azul, Corregidora, Nezahualcóyotl, Cancún y Morelos.

En el mundo de los negocios participó en la fundación del Grupo Financiero Ixe y se desempeñó como consejero de bancos como Banorte y BBVA.

En 1996 creó el Grupo Pegaso, una empresa organizadora de grandes eventos deportivos en México, entre los que figuran el Abierto Mexicano de Tenis, Abierto Mexicano de Gimnasia, Campeonato Mundial de Padel y el equipo del Atlante.

Iniciando el nuevo siglo, en el 2000 tomó la decisión de vender el 25.1% de sus acciones de Grupo Televisa y a cambio recibió el periódico Ovaciones y el 12.1% de la compañía de telefonía celular Pegaso.

En 2009 creó Abasoccer, una escuela de futbol de alto rendimiento con maestros que trabajaron en la escuela del Real Madrid. Además, se asoció con Lorena Ochoa para diseñar un campo de golf y construyó el estadio de tenis de Mundo Imperial en Acapulco.

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