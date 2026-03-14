Muere en Accidente Automovilístico, Diego Osuna Miranda, Hijo de Empresario Mexicano

Un accidente registrado en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y dos más gravemente lesionados. El percance ocurrió a la altura de la localidad de Polvillos, en el municipio de Amanalco, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque, registrado ayer viernes 13 de marzo, se reportó en el kilómetro 44, cuando una camioneta Suburban negra en la que viajaban cinco jóvenes impactó de frente contra otra unidad.

Entre las víctimas se encuentra Diego Osuna Miranda, hijo de un empresario mexicano. En el lugar también fallecieron otros dos jóvenes, mientras que dos menores de 17 años resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los lesionados y realizar las labores correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer las causas que provocaron este choque frontal entre ambas unidades.