Muere Hoy Exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez

Este sábado 11 de abril se confirmó el fallecimiento de Manuel Gurría Ordóñez, exgobernador del estado de Tabasco a los 95 años. La noticia fue dada a conocer por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales.

En su publicación, el instituto político expresó su pesar por la pérdida del exmandatario, a quien recordó por su trayectoria y servicio público. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Manuel Gurría Ordóñez, exgobernador de Tabasco. Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad con sus familiares y amigos”, señaló el partido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso ni mayores detalles sobre los servicios funerarios.

¿Quién fue Manuel Gurría Ordónez?

Manuel Gurría Ordóñez fue un político mexicano, militante del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como gobernador de Tabasco entre 1992 y 1994.

Nació el 31 de octubre de 1931 en Tabasco y desarrolló una amplia trayectoria dentro del servicio público. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos relevantes, entre ellos diputado federal, senador de la República, subsecretario de Turismo y subsecretario de Agricultura, además de ser secretario de Gobierno durante la administración de Carlos Madrazo Becerra.

Llegó a la gubernatura como mandatario sustituto, tras la salida de Salvador Neme Castillo, en un contexto de inestabilidad política en el estado. Durante su gestión impulsó el desarrollo económico, promovió la inversión, apoyó al sector agrícola y fomentó proyectos ambientales, como la protección de los Pantanos de Centla.