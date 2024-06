Muertos por Calor Extremo: Estudio Revela Cifra de Decesos en México durante 2024

Un estudio divulgado hoy, 20 de junio de 2024, dio a conocer que 125 personas han muerto en México desde finales de mayo pasado debido al calor extremo que se ha registrado en el país, con temperaturas de más de 45 grados en algunas regiones.

En el informe del grupo de colaboración académica World Weather Attribution (WWA) se indicó que las intensas olas de calor en el norte y centro del Continente Americano han tenido graves consecuencias.

Entre ellas, citó 125 muertes en México, además de miles de casos de insolación y cortes de electricidad.

Aunque añadió que es probable que el número total de fallecidos relacionados con las altas temperaturas no se conozca al menos en el corto plazo, pues generalmente los decesos se confirman y notifican meses después.

