AMLO Confirma 47 Fallecidos por Huracán Otis e Intensificación de Búsqueda de Desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó hoy 6 de noviembre que la cifra de personas fallecidas por el impacto del huracán Otis en Guerrero es de 47 y las desparecidas suman 53, por lo que las labores de búsqueda se intensificarán.

El mandatario federal aseguró que los datos que tiene están basados en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.

AMLO Confirma Saldo de 47 Muertos por Otis en Guerrero

Sin embargo, durante la noche del 5 de noviembre la misma Fiscalía había informado del hallazgo de una persona sin vida, que sería la víctima mortal número 48 por el huracán Otis, lo cual no fue aclarado por López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo no tener información respecto a un reporte de más de 100 personas fallecidas, según la Asociación Nacional de marina de Acapulco. "No tenemos información, lo que tenemos de información es lo que ya dimos a conocer, esto es de acuerdo a la Fiscalía: 47 personas fallecidas, lo lamentamos mucho, y 53 no localizadas".

Aumenta a 48 la Cifra de Muertos por Otis en Guerrero

Por otra parte, el mandatario federal aseguró que se reforzará la búsqueda de personas no localizadas.

De todas maneras, hoy tomamos la decisión de los no localizados, porque se viene haciendo la búsqueda, pero vamos a intensificarla para que sepamos bien sobre los 53 (desaparecidos).

Con respecto a la aclaración de la declaratoria de zona de desastre únicamente para 2 municipios de Guerrero, López Obrador reconoció que "hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil (Laura Velázquez Alzúa), no fueron 47 municipios afectados, básicamente dos: Acapulco y Coyuca (de Benítez) y entonces, aún cuando se cuestionó, pues es de seres humanos rectificar, cambiar de opinión".

Claro que están damnificados, no 47 (municipios), todos los pueblos de Acapulco, por la política de corrupción que imperó mucho años, claro que hay damnificados, muchos, pero por el huracán básicamente estos dos (Acapulco y Coyuca de Benítez).

Dos Municipios de Guerrero Solamente Cuentan con la Declaratoria de Desastre Natural

Presupuesto 'sin límite' para reconstruir devastación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presupuesto para la recuperación del puerto de Acapulco tras el huracán Otis es “suficiente” y “no hay límite” para lo que se necesite.

Es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos, con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo.

Sus declaraciones se producen en el marco de que el Congreso de México vote el presupuesto del Gobierno para 2024, cuestionado por no incluir una partida específica para la reconstrucción del sureño estado de Guerrero tras el histórico golpe de Otis.

"No van a faltar recursos. Tenemos bastante presupuesto”, remarcó.

Señaló que hasta ahora se han censado 172 mil 102 viviendas, de las 250 mil estimadas en Acapulco, donde prometió que todos los damnificados van a tener un apoyo directo según la afectación de su vivienda.

También expuso que ya están entregando canastas con 24 productos de consumo básico y, en total, estima que darán 3 millones de despensas, con un promedio de 35 mil diarias por 3 meses, en las que invertirán unos 3 mil millones de pesos.

Asimismo, presumió que “en ningún Gobierno ante una tragedia así, se ha destinado tanto apoyo al pueblo”.

El Gobierno mexicano estimó la semana pasada en 61 mil 313 millones de pesos el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero tras el impacto del huracán Otis.

Sin embargo, la agencia calificadora Fitch calculó en 16 mil millones de dólares las pérdidas catastróficas, mientras que las cámaras empresariales previeron dos años y hasta 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco, la ciudad más dañada por el ciclón.

