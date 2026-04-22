Dan de Alta a Ciudadana Canadiense Herida en Pirámides de Teotihuacán

Este miércoles 22 de abril, una ciudadana canadiense, identificada como Delicia Li de Yong, de 29 años, fue trasladada en helicóptero a un lugar reservado después de resultar herida durante el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán el pasado lunes.

Según reporta N+, la joven fue víctima de un disparo en el hombro, pero su evolución ha sido favorable gracias a la atención inmediata proporcionada por el personal médico del IMSS Bienestar. Según fuentes oficiales, Delicia será dada de alta en los próximos minutos tras una recuperación satisfactoria.

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El IMSS Bienestar confirmó que todos los pacientes dados de alta han recibido acompañamiento y las facilidades necesarias para regresar a sus países de origen. Además, todos los tratamientos médicos han sido proporcionados de manera gratuita.

Actualmente, los pacientes que siguen en tratamiento incluyen a Jerónimo, un niño de seis años, su madre Dayana Paola Castro, de 37 años, y un ciudadano ruso, quienes continúan internados en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca. El estado de salud de estos pacientes es estable y su evolución es favorable, según los informes médicos.

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¿Qué pasó en las pirámides de Teotihuacán?

El 20 de abril, un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más populares de México, dejó un saldo de dos muertos y 13 heridos. El atacante, identificado como Julio César Jasso, un ciudadano mexicano, se suicidó tras cometer el ataque.

Las víctimas mortales incluyen a Delicia Li de Yong, la ciudadana canadiense, y el agresor. Entre los heridos se encuentran seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos (incluyendo el niño de seis años), dos brasileños, un canadiense y un ciudadano ruso.

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