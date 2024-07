Mujeres Son las que Más Sufren de Ciberacoso en México, Revela Estudio

Nicole Victoria es parte del 22 % de las mujeres que sufrió ciberacoso en 2023, frente a un 19.6 % de los hombres, según datos del Módulo sobre Ciberacoso, Mociba 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el caso de las mujeres, el 31 % recibió contenido sexual; un 31.6 %, mensajes ofensivos; y el 30.8 %, insinuaciones o propuestas sexuales. Esta joven, víctima de ciberacoso, recuerda que todo empezó luego de haberse tomado una foto tras haber ido a una fiesta.

Había ido a una fiesta un día antes, me gustó cómo me veía y me tomé una foto ¿no? Era sobre conceptos filosóficos (...) para el domingo empieza a sonar mi teléfono de muchísimo de mensajes y es cuando veo que me comparten en una de estas páginas que están hechas básicamente para enfocar el bullying hacia una persona en particular