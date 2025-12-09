N+ Focus: Río Colorado: La Disputa por el Agua en Tiempos de Sequía

Las sequías más agudas en el Río Colorado, un cauce entre México y Estados Unidos, llegaron al menos hace 25 años, provocando descensos en el nivel del agua. Ahora se gesta un nuevo acuerdo binacional contra el cambio climático en medio de disputas políticas por el agua.

Esta es una investigación periodística de N+ Focus, la cual documenta a lo largo de 3 mil kilómetros entre México y Estados Unidos sobre la peor sequía en el último siglo en el Río Colorado, que ha provocado estragos incalculables.

A partir del año 2000 se detonaron las sequías en el Río Colorado, una cuenca transfronteriza entre México y Estados Unidos, que ocasionaron disputas políticas por los volúmenes de repartición de agua.

Río Colorado. La disputa por el agua en tiempos de sequía. N+ Focus

Uno de los factores importantes en este tema es el cambio climático en la frontera noroeste, que provocó la peor sequía de los últimos 114 años años en el Río Colorado, una cuenca de la que dependen 40 millones de mexicanos y estadounidenses.

Acuerdo binacional caduca en 2026

El acuerdo entre México y Estados Unidos contra la emergencia climática en el Río Colorado inició en el 2000 y caducará en febrero de 2026; y hoy en las nuevas discusiones nadie quiere recortar su consumo.

Un recorrido de N+ Focus en los 3 mil kilómetros muestra los estragos de las sequías a lo largo de decenas de localidades entre México y Estados Unidos que dependen del agua del Río Colorado, y que hoy viven una crisis hídrica.

Gobierno de México ha sido ignorado

En el nuevo acuerdo contra el cambio climático en el Río Colorado, una cuenca transfronteriza entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano ha sido ignorado de las discusiones a largo plazo contra las sequías.

Entre 2021 y 2025 el gobierno mexicano recibió 20% menos de agua del Río Colorado tras la peor sequía que se originó en los últimos 114 años como consecuencia del aumento de temperaturas, lluvias nulas y cambios en el clima.

El Río Colorado alcanzó máximos históricos de sequía en los últimos 20 años obligando a que ambos gobiernos asuman ahorros y recortes para distribuir el uso del agua en el futuro.

