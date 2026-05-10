Navales Apoyan a Sofocar Incendio de Embarcación en el Muelle de Puerto Vallarta

Una embarcación se incendió en el muelle de Marina Vallarta, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia la noche del sábado en Puerto Vallarta.

El siniestro fue detectado cuando una columna de humo comenzó a salir desde una embarcación atracada dentro de la marina. Tras el reporte, personal de emergencia acudió al sitio para evitar que el fuego se propagara a otras embarcaciones y a la infraestructura del muelle.

En las labores para sofocar el incendio participaron elementos de Protección Civil, Bomberos de Puerto Vallarta y personal naval, quienes utilizaron equipo especializado y aproximadamente 20 millitros de agua para controlar las llamas.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el incendio fue contenido antes de que causara mayores afectaciones en la zona turística, una de las más concurridas del puerto jalisciense.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el fuego. Tampoco se ha precisado el nivel de daños materiales que sufrió la embarcación afectada.

Autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen del incendio y evaluar si existió algún riesgo para otras embarcaciones atracadas en la marina.

Marina Vallarta es uno de los puntos náuticos más importantes de Puerto Vallarta, por lo que el incidente generó expectación entre turistas y trabajadores del lugar. La zona permaneció bajo resguardo mientras concluían las maniobras de enfriamiento y revisión de seguridad.