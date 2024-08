Negligencia en Cirugías Estéticas Acaba con el Sueño de un Cuerpo Perfecto

México se coloca como uno de los países donde las cirugías estéticas han crecido más en los últimos cinco años, la demanda de este tipo de procedimientos ha estado acompañada también de un incremento en casos de negligencia y fraude, donde pacientes que soñaban con un mejor cuerpo, terminaron arriesgando su vida para obtenerlo.

Complicaciones

En septiembre de 2018, Judith Camacho Catalán se sometió a tres cirugías: liposucción, aumento de senos y retiro de polímeros, con el doctor José Luis, en la clínica médica Quir, localizada en Acapantzingo en Cuernavaca, Morelos.

Judith cuenta su experiencia tras someterse a los procedimientos.

Dije mañana en la mañana él viene y me da de alta y pues vámonos, no, cosa que no pasó, yo me sentí mal. Estaba inflamadísima, el cuarto olía, olía fétido. Llegó para trasladarme, me dijo ¿tienes Seguro Social o algo así? pues lo vas a requerir. Vas ahorita a ver una ambulancia, es de vida o muerte, allá te esperan, ya tienen el quirófano listo, está esperando un doctor.

¿Qué le hizo el doctor?

Al presentar complicaciones fue trasladada al hospital general del IMSS en Cuernavaca. Al no ser atendida adecuadamente, su familia pagó la renta de una ambulancia para llevarla al Hospital Ángeles del Pedregal, donde permaneció 34 días. Le diagnosticaron choque séptico, perforación intestinal y fascitis necrotizante.

Me picó el intestino el doctor, del tamaño de un puño, lo hizo mil veces, ¿por qué? Porque no es un cirujano que esté preparado, es un cirujano que me recomendaron, pero él no tiene la especialidad de cirugía plástica reconstructiva, pero de eso te das cuenta después ya que estoy en un juicio.

Judith Camacho Catalán, tuvo que ser intervenida nuevamente tras ser víctima de cirugías estéticas mal practicadas.

Me abrieron en canal y me pasaron cuatro veces a quirófano a limpiar a sacar todo, si estaba muy dañado, tenía mucho excremento, tenía la piel necrosada del lado izquierdo, también del derecho.

Negligencia médica

Por todo el deterioro en su salud a consecuencia de la mala praxis, Judith denunció al doctor José Luis por el delito de lesiones culposas y negligencia médica.

Yo peleé por mi vida, y ahorita estoy peleando porque me hagan justicia. Llevo cinco años y medio que tengo demandado a este doctor José Luis que se hace pasar por un cirujano plástico reconstructivo que está haciendo Cirugía sin permiso.

Especialistas de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva afirman que existe un gran problema en el sector de salud con médicos que no cuentan con la especialidad y realizan cirugías supuestamente respaldados por cursos tomados en línea.

Expertos alertan

Martín de la Cruz Lira Álvarez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER) señaló:

Hemos detectado ese tipo de cursos que ponen en peligro la salud y hasta la vida donde se realizan estas cirugías, se realizan principalmente en clínicas que a veces son casas que adaptan para poder hacer o simular un quirófano. Se hacen llamar médicos estéticos, cirujanos estéticos o esteticistas, no tienen una certificación del Consejo, no tienen una especialidad, no están reconocidos por la Ley General de Salud.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, han alertado sobre la detección de falsas maestrías en cirugía estética y longevidad. La supuesta carrera se imparte en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina y la Universidad del Conde, en Veracruz.

Se ha identificado que personal médico egresado de dichos centros académicos ha estado involucrado en procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva sin contar con la certificación que establece la legislación sanitaria vigente.

Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de operaciones sanitarias de la Cofepris concluyó:

La ley es muy clara para realizar un tratamiento quirúrgico, relacionado con alguna Cirugía Estética, se requiere primero que nada de un establecimiento que tenga una licencia sanitaria y segundo de un profesional en la salud, actualmente la ley no lo permite, el ejercicio, a través de maestrías o diplomados, no está permitido ni autorizado para realizarse ese tipo de Cirugías Estéticas.

Con información de Dafne Mora y Julián López

