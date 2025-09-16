El desfile militar por el aniversario 215 del inicio de Independencia de México tuvo una peculiaridad este 2025 en el Zócalo de la CDMX: los niños que admiran al Ejército y sueñan son ser militares.

Foto del recuerdo de niños en el desfile militar en México por el 215 aniversario de la Independencia. Foto: N+

En las calles del primer cuadro de la capital del país, los más pequeños de las familias que acudieron a presenciar el desfile lo hicieron vestidos como soldados, porque su aspiración es que en un futuro no muy lejano sean parte de las Fuerzas Armadas del país.

Familias mexicanas durante el desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

Varios vehículos a escala recorrieron el Zócalo de la CDMX, durante el Desfile Cívico-Militar 2025; entre ellos los de búsqueda y rescate. #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/tscKO2Ljja — N+ FORO (@nmasforo) September 16, 2025

Niños de todas las edades, desde los 3 años comentaron a N+ que sueñan con ser militares en México y algún día desfilar el 16 de septiembre. Destaca que más de uno se vistió y caracterizó con el uniforme de las milicias mexicanas para demostrar su respeto y admiración hacia el Ejército.

Así se emocionaron niños y adultos en el desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

El clima fue benévolo en el desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

Soldados invitan tomarse fotografías a los niños

Entre los contingentes del desfile militar por el 215 aniversario por el inicio de la Independencia de México, quedó registro del momento en que los asistentes más jovenes se tomaron fotos con los soldados cuando ellos los invitaban, además, se emocionaban con los vehículos todo terreno que circulaban.

Aspectos del desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

Vehículos durante el desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

Las familias mexicanas que acudieron con niños se trasladaron de las diferentes alcaldías de la CDMX y de municipios mexiquenses, para algunos fue su primera vez y para otros ya es toda una tradición año con año para apreciar la disciplina, entrega al servicio y valor del Ejército Mexicano.

Niños saludan en el desfile militar en CDMX por el 215 aniversario de la Independencia de México. Foto: N+

