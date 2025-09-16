Vestidos de Soldados y en Primera Fila: Niños Disfrutan del Desfile Militar del 16 de Septiembre
N+
Los más pequeños de las familias que acudieron a presenciar el desfile lo hicieron vestidos como soldados, porque su aspiración es que en un futuro no muy lejano sean parte de las Fuerzas Armadas
COMPARTE:
El desfile militar por el aniversario 215 del inicio de Independencia de México tuvo una peculiaridad este 2025 en el Zócalo de la CDMX: los niños que admiran al Ejército y sueñan son ser militares.
Video relacionado: Familias Retoman Actividades en Paseo de la Reforma luego del Desfile Cívico-Militar 2025
En las calles del primer cuadro de la capital del país, los más pequeños de las familias que acudieron a presenciar el desfile lo hicieron vestidos como soldados, porque su aspiración es que en un futuro no muy lejano sean parte de las Fuerzas Armadas del país.
Varios vehículos a escala recorrieron el Zócalo de la CDMX, durante el Desfile Cívico-Militar 2025; entre ellos los de búsqueda y rescate. #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/tscKO2Ljja— N+ FORO (@nmasforo) September 16, 2025
Niños de todas las edades, desde los 3 años comentaron a N+ que sueñan con ser militares en México y algún día desfilar el 16 de septiembre. Destaca que más de uno se vistió y caracterizó con el uniforme de las milicias mexicanas para demostrar su respeto y admiración hacia el Ejército.
Soldados invitan tomarse fotografías a los niños
Entre los contingentes del desfile militar por el 215 aniversario por el inicio de la Independencia de México, quedó registro del momento en que los asistentes más jovenes se tomaron fotos con los soldados cuando ellos los invitaban, además, se emocionaban con los vehículos todo terreno que circulaban.
Las familias mexicanas que acudieron con niños se trasladaron de las diferentes alcaldías de la CDMX y de municipios mexiquenses, para algunos fue su primera vez y para otros ya es toda una tradición año con año para apreciar la disciplina, entrega al servicio y valor del Ejército Mexicano.
Historias recomendadas:
- Balance de la Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa
- 'Huachicol Fiscal': Dos Marinos Más Involucrados en el Contrabando de Combustible
- ¡A Sacar la Cartera! Festejos Patrios Saldrán Más Caros este 2025
Con información de N+
HVI