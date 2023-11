Novia Firma Acta de Matrimonio y Esta se Incendia: ‘Es Una Señal’

Durante una boda, el acta de matrimonio se quemó mientras la novia firmaba. El video se ha vuelto viral y ha suscitado decenas de comentarios de usuarios que ven una señal divina en el extraño accidente.

Y que se quema el acta de matrimonio

El video original fue compartido en TikTok por la usuaria Alejandra Frías, una joven mexicana. En la grabación aparecen los novios durante la ceremonia civil, rodeados de sus seres queridos.

Mientras ella firma el acta de matrimonio, la punta del documento toca brevemente una vela que estaba en la mesa. La jueza, quien sostenía el acta, se dio cuenta de que estaba quemando el acta matrimonial y de inmediato golpeó las hojas para aplacar el humo.

¿Fue una señal divina que se quemara el acta?

El video, musicalizado con el tema de inteligencia artificial “Mi primera chamba”, se volvió viral entre los usuarios de TikTok, quienes no daban crédito del peculiar accidente. Decenas de usuarios le dijeron a Alejandra Frías que no era un error sino “una señal divina”.

“Diosito dando señales”, escribió una usuaria. Otra más contó: “¡Es una señal! ¡Corre! Cuando me casé la primera vez, el juez no llegaba, no encontraba mi vestido y tampoco había tortillas para la comida”.

El video ha sumado más de dos millones de reproducciones. Hasta el momento, la novia no ha comentado qué tan chamuscada quedó el acta de matrimonio tras el accidente con la vela.

