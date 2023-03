Militares Serán Castigados Si Son Responsables por Caso Nuevo Laredo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que autoridades militares coadyuvan en la investigación de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la finalidad de castigar —en caso de que resulten responsables— a los elementos del Ejército presuntamente involucrados en los hechos.

Video: Investigan Ataque a Jóvenes en Nuevo Laredo A propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue el caso; incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación, para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados

Así lo indicó durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde además aseguró que lo mejor es dejar las cosas en claro y no ocultar nada.

“No somos iguales, no ocultar nada, siempre hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, destacó.

López Obrador se refirió a la información del caso Ayotzinapa, pues expuso que fue un “crimen y un error” ocultar las cosas. “Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables”.

Calificó como “falsarios” a quienes callaron “e incluso avalaron el narcoestado”, que —dijo— imperó desde el gobierno de Vicente Fox y tuvo “su momento estelar” en la administración de Felipe Calderón.

Caso Nuevo Laredo

El lunes pasado, organizaciones civiles acusaron al Ejército por la muerte de cinco jóvenes, el fin de semana en Nuevo Laredo; dijeron que los militares acribillaron a las víctimas cuando se dirigían a su casa en una camioneta después de salir de una discoteca.

Alejandro, sobreviviente del ataque y hermano de uno de los fallecidos, narró a N+ que estaba en la parte trasera de la camioneta cuando observó que los soldados comenzaron a disparar, sin saber lo que sucedía, por lo que se escondió entre los asientos hasta que terminaron los disparos y salió del vehículo.

El joven aseguró que dijeron a los soldados que no traían armas, pero ellos les siguieron disparando.

El joven aseguró que dijeron a los soldados que no traían armas, pero ellos les siguieron disparando.

Con información de N+.

