Durante el evento conmemorativo por su primer año de Gobierno en el Zócalo capitalino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó avances de los principales proyectos ferroviarios del país y anunció una propuesta para nombrar al nuevo tren que conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo.

En su discurso ante miles de asistentes, la mandataria federal propuso que el Tren México–Nuevo Laredo lleve el nombre de “Tren del Golfo de México”, realizando una votación simbólica a mano alzada. “Como parte del tren del norte México–Nuevo Laredo, a ver cómo ven, qué les parece si a ese tren le ponemos Tren del Golfo de México”, expresó Sheinbaum, recibiendo el respaldo inmediato de los presentes.

¿Cómo será el tren México a Nuevo Laredo?

La construcción de este ambicioso proyecto ferroviario inició el 9 de septiembre, bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT). De acuerdo con lo informado, el recorrido abarcará aproximadamente mil 200 kilómetros, integrándose a la red del llamado Tren del Norte, con el objetivo de fortalecer la conectividad y el desarrollo económico entre el centro y el norte del país.

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), explicó que el Tren del Golfo de México contará con vías dedicadas exclusivamente al servicio de pasajeros, lo que permitirá alcanzar velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Contará con estaciones principales y secundarias, así como terminales, que serán más amplias, estaciones intermedias y estaciones de baja demanda en poblados más pequeños.

Con este anuncio, el gobierno federal reafirma su compromiso de impulsar el transporte ferroviario como alternativa sustentable y moderna, fortaleciendo la infraestructura nacional y la integración regional desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la frontera norte.

