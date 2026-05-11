Hay Nueva Propuesta de Calendario de la SEP con 6 Semanas de Vacaciones, Informa Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que se plantea un calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 6 semanas de vacaciones.

"El planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas, hoy a las 10 se van a volver a reunir para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia", señaló.

La mandataria explicó que el calendario anunciado previamente por el titular de la SEP, Mario Delgado, no fue una decisión individual, sino una propuesta aprobada por unanimidad entre las autoridades educativas de las 31 entidades del país y la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó con la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar?

Sheinbaum señaló que el ajuste al calendario surgió tras solicitudes planteadas por docentes y madres y padres de familia, aunque reconoció que posteriormente aparecieron inquietudes sobre la duración de las vacaciones de verano.

“Lo que ahora se está planteando es que se conserven las seis semanas, como siempre ha sido”, comentó la presidenta al explicar que este lunes autoridades educativas sostendrían una nueva reunión para escuchar distintas posturas y buscar un consenso.

En breve más información.

FBPT