Nuevos Nombramientos FGR: Godoy Aparece en Directorio de la Fiscalía como Encargada de Despacho
N+
Luego de que asumiera como encargada de Despacho de la FGR, Ernestina Godoy, hizo este día sus primeros nombramientos en la Fiscalía
COMPARTE:
Este viernes 28 de noviembre 2025, Ernestina Godoy, encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), designó a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en lugar de Felipe de Jesús Gallo.
También nombró a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en sustitución de Alfredo Higuera Bernal.
- En ambos casos, en el directorio de la FGR ya no aparecen las fotos ni los nombres de los anteriores titulares.
Noticia relacionada: ¿Quién es Ernestina Godoy, Encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República?Ernestina Godoy ya aparece en directorio de la FGR
- En tanto, en el directorio de la fiscalía General de la República, ya aparece la fotografía institucional de Ernestina Godoy como encargada de despacho.
En las próximas horas se prevé sigan los cambios en la FGR.
Héctor Elizalde Mora
- Es abogado
- Fue director general de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
- Fue director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la Fiscalía General de la República de 2016 a 2019
- Fue director General de Inteligencia Operativa en la Secretaría de Gobernación de 2015 a 2016
- Fue director General de Apoyo Táctico en la Secretaría de Gobernación de 2010 a 2015
César Oliveros Aparicio
- Es abogado
- Se desempeñó como Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de 2019 a 2020
En tanto, según reportes, se habría sumado Laura Ángeles Gómez a la Oficialía Mayor, en lugar de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, sin embargo, todavía no aparece dicho cambio en el directorio de la FGR.
- Estaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia, mientras Ernestina Godoy se desempeñaba como Consejera Jurídica, antes de asumir en la FGR.
- Se encontraba en la Unidad de Administración y Finanzas
- En el cargo de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas
Historias recomendadas:
- ¿Quiénes Son los Candidatos a la Presidencia de Honduras en las Elecciones del 30 de Noviembre?
- ¿Protestas de Pilotos y Controladores Aéreos de México Afectarán Vuelos? Este Día Se Manifiestan