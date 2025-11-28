Nuevos Nombramientos FGR: Godoy Aparece en Directorio de la Fiscalía como Encargada de Despacho

Este viernes 28 de noviembre 2025, Ernestina Godoy, encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), designó a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en lugar de Felipe de Jesús Gallo.

También nombró a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en sustitución de Alfredo Higuera Bernal.

En ambos casos, en el directorio de la FGR ya no aparecen las fotos ni los nombres de los anteriores titulares.

En tanto, en el directorio de la fiscalía General de la República, ya aparece la fotografía institucional de Ernestina Godoy como encargada de despacho.

Foto: FGR

​​​​​​​En las próximas horas se prevé sigan los cambios en la FGR.

Héctor Elizalde Mora

Es abogado

Fue director general de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Fue director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la Fiscalía General de la República de 2016 a 2019

Fue director General de Inteligencia Operativa en la Secretaría de Gobernación de 2015 a 2016

Fue director General de Apoyo Táctico en la Secretaría de Gobernación de 2010 a 2015

César Oliveros Aparicio

Es abogado

Se desempeñó como Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de 2019 a 2020

En tanto, según reportes, se habría sumado Laura Ángeles Gómez a la Oficialía Mayor, en lugar de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, sin embargo, todavía no aparece dicho cambio en el directorio de la FGR.

Estaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia, mientras Ernestina Godoy se desempeñaba como Consejera Jurídica, antes de asumir en la FGR.

Se encontraba en la Unidad de Administración y Finanzas

En el cargo de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas



