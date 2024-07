¿Cuánto Confían los Mexicanos en su Gobierno? OCDE Publica Estudio sobre Instituciones Públicas

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló hoy, 10 de julio de 2024, que México es de los países de dicha organización donde la población tiene mayor confianza en su Gobierno.

Incluso, está casi a la par de la confianza expresada en países como Suiza, Luxemburgo y algunos anglosajones o del norte de Europa.

How much do you trust your government?



The 2024 results of the #OECDTrustSurvey are in:



44% had no or low trust

39% had high or moderately high trust

16% were neutral

1% Don't know



Read the latest report: https://t.co/RFn2Lfaqzm pic.twitter.com/WvUp9kSjoK