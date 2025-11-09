Operación Paricutín: Reforzarán Seguridad de Michoacán con 10 mil 506 Elementos del Ejército

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la institución implementará la operación “Paricutín” en el marco del Plan Michoacán, con la que se reforzará la seguridad en la entidad mediante el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano.

Durante una conferencia de prensa, Trevilla explicó que el objetivo principal de este plan es prevenir la extorsión, contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, con el fin de garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades con normalidad y seguridad.

En los accesos principales de la ciudad de Uruapan se instalaron retenes por parte de Guardia Nacional y Militares. Foto: Cuartoscuro

¿Qué misiones tendrán los elementos del Ejército?

El titular de la Sedena destacó que la operación se ejecutará a través de una coordinación interestatal, en la que participarán diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la presencia institucional y la capacidad de respuesta ante actos delictivos.

En cuanto a la organización de las unidades, precisó que algunos grupos se concentrarán en el combate a la extorsión, mientras que otros se encargarán de generar órdenes técnicas de investigación y aprehensión, así como de prevenir el tráfico de drogas y los enfrentamientos entre grupos criminales. Además, se contempla la aplicación de un plan antibloqueo en caso de ser necesario.

“Se materializará un despliegue ágil y dinámico que consiste en ampliar los 4 mil 386 efectivos actualmente desplegados, reforzándolos con mil 800 elementos adicionales a partir de mañana, y aplicar la operación contención con 4 mil 140 elementos más, con la finalidad de sellar el estado de Michoacán”, puntualizó Trevilla Trejo.

Plan Paricutín. Foto: Sedena

