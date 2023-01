¿Quién es Ovidio Guzmán López, 'El Ratón'?

Apodado El Ratón, Ovidio Guzmán López, es hijo de uno de los capos mexicanos más buscados Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

A sus 33 años de edad, es considerado un narcotraficante y miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, además de uno de los líderes de una organización criminal conocida como Los Chapitos con sede en Culiacán que opera junto con sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Nació el 29 de marzo de 1990, en Badiraguato, Sinaloa, México, y habría cursado al menos cuatro años de primaria en el Colegio CEYCA, una escuela exclusiva en el sur de la Ciudad de México que pertenece a los Legionarios de Cristo.

Es hijo de Griselda López Pérez, la segunda esposa de El Chapo Guzmán, detenida en mayo de 2010, pero que en la actualidad se encuentra libre.

En octubre de 2019, tras un fallido operativo realizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, Ovidio Guzmán fue detenido, lo que desencadenó violencia y enfrentamientos armados en toda la ciudad, por lo que fue liberado posteriormente.

Se presume que Guzmán López ha estado involucrado en el negocio de narcotráfico de su padre desde que era adolescente, y que ascendió a las filas del Cártel de Sinaloa después del arresto de El Chapo Guzmán, su padre.

El 8 de mayo de 2019, Ovidio Guzmán López fue sancionado de conformidad con la ley federal que investiga el narcotráfico a nivel internacional “Kingpin Act” de los Estados Unidos, que impone sanciones a las personas y empresas extranjeras involucradas en el tráfico de drogas.

En julio de 2017, el Fiscal Federal para el Distrito de Columbia formó un gran jurado que acusó formalmente tanto a Ovidio Guzmán López como a su hermano Joaquín Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2008 hacia los Estados Unidos.

La acusación fue presentada en abril de 2018, tras una orden de arresto emitida por un juez federal en Washington, Estados Unidos, para su arresto y extradición, según información difundida por los diarios The New York Times y el New York Post.