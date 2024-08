Becas Benito Juárez: ¿Qué Pasa Si no Actualizas el NIP de tu Tarjeta del Banco Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) recomienda a los nuevos beneficiarios actualizar el NIP de su Tarjeta del Banco Bienestar, por lo que a continuación te decimos si es posible que tu pago sea cancelado o qué pasa si no cambias el número de seguridad.

En agosto de 2024 se reanudó el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los estudiantes que son parte de las Becas Benito Juárez, por lo que en una nota previa te contamos cómo saber si te entregarán tu plástico durante este mes.

¿Qué pasa si no actualizo el NIP de mi tarjeta del Bienestar?

La CNBBBJ ha explicado a sus beneficiarios que deben cambiar el NIP original por uno nuevo al momento de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, y dio algunas recomendaciones para hacerlo, esto con la intención de que los becarios tengan mayor seguridad de su cuenta bancaria.

"Oye tú, que cobras tu tarjeta Beca Benito Juárez con una tarjeta del Banco del Bienestar. Esta es tu señal para que ¡actualices tu NIP! Acude a un cajero con tu tarjeta y cámbialo en 1 minuto. Si cuidas tu tarjeta, ¡cuidas tu beca!", escribió Becas Benito Juárez en su cuenta de X.

Las Becas Benito Juárez no han informado si el pago de los beneficiarios será cancelado si no actualizan su NIP, pero al no contar con una mejor protección, el dinero de su beca podría estar en riesgo, en caso de que pierdan o que les roben su tarjeta.

¿Cómo hacer el cambio de NIP de la tarjeta del Bienestar?

El cambio de NIP lo puedes realizar el día que prefieras, aunque se recomienda hacerlo al momento que recibes tu tarjeta y es muy fácil actualizarlo, ya que solo debes seguir estos pasos:

Ve a un cajero automático del Banco del Bienestar e ingresa tu tarjeta. Teclea el NIP actual y selecciona la opción "Cambio de NIP". Escribe el nuevo NIP de 4 dígitos y confírmalo junto con la operación que realizaste. El cajero automático te entregará un recibo impreso en el que te dirá que el cambio de NIP fue exitoso.

Recuerda que, en caso de requerir asistencia personal, los usuarios de las tarjetas del Banco Bienestar pueden comunicarse al número telefónico 55 1162 0300 de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas, y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

