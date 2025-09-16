¿Cómo Activan Tarjeta los Nuevos Beneficiarios de la Pensión Bienestar para Cobrar Depósito?

El pasado mes de agosto concluyó el registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyos nuevos beneficiarios aún están en espera de la entrega de tarjeta para recibir sus pagos correspondientes. Si este es tu caso, en N+ te explicamos si debes activar tu Tarjeta del Bienestar para cobrar tu depósito.

Recuerda que los pagos de las distintas pensiones del bienestar sólo se hacen a través de las tarjetas del Banco Bienestar, de forma directa y sin intermediarios. De modo que aquellas personas que hicieron su registro, serán convocadas por personal del Gobierno de México para que recojan estos documentos en los Módulos del Bienestar.

¿Cómo activar la Tarjeta del Bienestar si soy nuevo beneficiario?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar todas aquellas personas que reciben una Tarjeta del Banco Bienestar nueva la reciben activa, es decir que no es necesario hacer algún proceso extra para activarla o darla de alta para poder utilizarla.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, detalló a los derechohabientes que cuando quieran disponer de los recursos sólo deben utilizar el NIP que viene en el sobre de la tarjeta.

Este número de cuatro dígitos (NIP) debe emplearse cada vez que las personas deseen hacer un pago en algún establecimiento o retiro en los cajeros automáticos. Por ello es de suma importancia que se guarde en un lugar seguro.

En caso de que la persona tecleé mal este número en repetidas ocasiones puede bloquear la tarjeta y ya no podrá hacer movimientos hasta que acuda ante personal del Banco del Bienestar.

¿Puedo hacer retiros en efectivo de mi Tarjeta del Bienestar?

Sí, la tarjeta del Bienestar no sólo sirve para hacer compras en establecimientos o puntos de venta con terminal bancaria. El dinero del depósito correspondiente de la Pensión de Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar, puede hacerse en ventanillas y cajeros del Banco del Bienestar.

Los retiros en efectivo en estos puntos no generan cobro de comisiones.

Para ubicar las sucursales del Banco del Bienestar se puede utilizar la página oficial del Gobierno de México.



