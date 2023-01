Covid en México: Hechos que Marcaron la Epidemia en 2022

El 2022 fue nuestro tercer año conviviendo con la pandemia de covid. A diferencia de los dos primeros, la vida se sintió más ‘normal’: todo el año tuvimos conciertos y festivales, las calles se llenaron de gente, y el uso del cubrebocas se volvió más laxo.

Y no es que la covid ya no esté entre nosotros, al contrario: este 2022 hubo dos olas más de la infecciones, que aunque ya no causaron los niveles de hospitalización y muertes de las de 2020 y 2021, sí provocaron un aumento sin precedente de los contagios.

Te dejamos un recuento de los momentos de la pandemia que marcaron este 2022 en México.

Las olas de contagio que sorteamos

Enero de 2022 inauguró el pico de la cuarta ola de covid, provocada por la variante ómicron, en la que se presentaron más casos que nunca antes en la epidemia en México.

El 16 de enero, por ejemplo, se registraron 285,713 casos activos; tres veces más que los registrados en la misma fecha de un año antes, en 2021 durante la segunda ola de covid, cuando hubo 94,000 casos activos.

Aunque los contagios este año fueron más, hubo menos fallecimientos y hospitalizaciones. De acuerdo con información de la Red IRAG —donde se reportan los hospitalizados por covid y otras infecciones respiratorias—, el 16 de enero de 2022 hubo 4,727 hospitalizados; en tanto que el mismo día de 2021 habían sido casi cinco veces más: 22,410.

Te recomendamos: México, en Periodo Interepidémico por COVID-19

Después de ese gran pico de inicios de 2022, los casos empezaron a bajar y llegaron a su mínimo en la semana epidemiológica 15, la tercera de abril. El día 13 de ese mes, por ejemplo, se registraron 4,490 casos activos y 423 hospitalizaciones.

Pero a partir de ahí el número de casos empezó a subir, hasta llegar al pico de la quinta ola en julio de 2022, cuando el día 13 se registraron 231,402 casos activos y 1,764 hospitalizaciones.

La ola volvió a bajar y llegó a su mínimo en la semana epidemiológica 43, en octubre. El 25 de ese mes se contabilizaron apenas 3,252 casos activos y 207 hospitalizaciones. Solo que después los casos han vuelto a subir, provocando la sexta ola, que está actualmente en curso. Para el 20 de diciembre se registraron 30,000 casos activos y 509 hospitalizaciones.

Vacunación

Hasta 2021 se había vacunado solo a las personas de 12 años y más, pero el 16 de junio de 2022 se abrió el registro para la vacunación de menores de 5 a 11 años. El martes 14 de ese mes, el gobierno de México anunció la fase siete de su proceso de vacunación contra covid, para niñas y niños de este rango de edad.

En 2022 inició vacunación a menores de 5 a 11 años. Foto: Cuartoscuro | Archivo Hugo López Gatell, subsecretario de salud anunció, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ese martes 14 de junio, que el proceso de vacunación a estos menores se iría activando por municipios.

Fue el lunes 27 de junio cuando inició la inmunización para los menores de entre 5 y 11 años en entidades como: Ciudad de México, Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

En cuanto a los adultos, el miércoles 21 de diciembre, en la Ciudad de México comenzó la jornada de vacunación de refuerzo para prevenir el covid en las personas adultas, con cuatro meses o más de haber recibido su última dosis. Para esta campaña están destinadas 400,000 dosis de la vacuna Abdalá.

Ómicron y sus variantes

Los virus se transforman cuando se transmiten de una persona a otra y se hacen millones de copias de su genoma. En este proceso sufren cambios en su secuencia genética, lo que provoca mutaciones. La mayoría son simples y no causan ningún cambio en el comportamiento del virus. Sin embargo, algunas de ellas sí pueden modificarlo. Unas veces estas variantes desaparecen por sí solas y otras persisten.

Una que ha persistido todo el año y ha generado subvariantes es ómicron, que se conoció en el último trimestre del año 2021 y ha permanecido durante todo el 2022. Una de sus subvariantes más conocida, que tomó fuerza en la primera quincena de noviembre de este año, es la llamada perro del infierno o Cancerbero, cuyo nombre científico es BQ.1.

Te recomendamos: Perro del Infierno: Nueva Variante del Covid-19 y Ómicron; Síntomas y Casos en México

Esta subvariante tiene una mayor capacidad para escapar a la respuesta inmune del ser humano, aunque sin provocar mayor gravedad en los casos. La aparición y auge de Cancerbero coincide con el inicio de la sexta ola de covid en México.

De Ómicron surgió además una subvariante mexicana, la BW.1. El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de México (CoViGen-Mex) identificó en julio de 2022, de acuerdo con información difundida por la Gaceta de la UNAM, esta subvariante, que se ha encontrado sobre todo en tierras yucatecas.

La subvariante BW.1, conocida también como Xibalbá, se ha mantenido localizada en la zona de la Península de Yucatán, donde se registró un aumento importante de casos desde el mes de octubre, y no necesariamente dominará a nivel nacional, puesto que hay múltiples variantes y subvariantes presentes en otras regiones de México.

La nueva nueva normalidad

Aunque desde marzo de 2021 volvieron los cines, teatros y conciertos, fue hasta este 2022 que regresó el apogeo de los eventos masivos, como lo conciertos de Dua Lipa, Marron 5, Dany Ocean, Coldplay, Bad Bunny y los festivales Vive Latino y el Corona Capital.

En cuanto al cubrebocas, el 10 de octubre de 2022, la Secretaría de Salud publicó los Lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19, en los que se sugirió conservar su uso solo en los espacios cerrados, que no se encuentren ventilados o que cuenten con poca ventilación.

Este año la Secretaría de Salud quitó la recomendación de usar cubrebocas. Foto: Cuartoscuro | Archivo El documento señala que se podrá omitir el uso de cubrebocas si las personas no comparten el lugar físico de trabajo, al tomar bebidas o consumir alimentos y al realizar trabajo físico intenso.

Esta recomendación se interpretó como una medida que quitaba la obligatoriedad del cubrebocas, aunque, en realidad, el gobierno federal nunca decretó su uso como obligatorio.

Con el repunte de casos, algunas entidades han vuelto a recomendar o hacer obligatorio su uso en espacios cerrados o con aglomeraciones, entre estas entidades están: Nuevo León, Puebla, Baja California Sur y Tamaulipas.

Este 2023 lo iniciaremos con la sexta ola en puerta y un aumento de los contagios, aunque se ve complicado que esto paralice la vida nuevamente como ocurrió en 2020, pues la pandemia empieza a volverse una infección estacional, ante la que no hay que bajar la guardia.